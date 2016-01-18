به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاح سیزدهمین دوره جشنواره «یاد یار مهربان» گفت: کتاب میراث گرانبار فرهنگ اسلامی و ارمغان‌آور آگاهی و دانش است.

وی افزود: کتاب قدمتی به بلندای تاریخ دارد و هرگاه تاریخ از کتاب و خواندن گفته، به فراز رفته است.

جنتی با اشاره به فرمایش امام علی(ع) تصریح کرد: امام فرمودند کسی که با کتاب آرامش می‌یابد، هرگز آسایش از او سلب نمی‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: کتابی که مخاطب ندارد، یا به مخاطبان معرفی نشود از گردونه مطالعه خارج خواهد شد و نویسنده آن انگیزه‌اش را از دست خواهد داد.

وی گفت: این یار مهربان نباید در تاریکی قفسه‌ها و انبارها محبوس بماند. کتاب وقتی ارزشمند است که در دست مخاطب قرار گیرد. کسانی که در راه ترویج مطالعه گام برمی‌دارند، اجرشان کمتر از کسانی نیست که تن‌پوش و اطعام‌دهنده به نیازمندان هستند.

جنتی تصریح کرد: اگر روزی مطالعه به عادت روزانه ایرانیان بدل شود، آن روز، روزِ حقیقی در ترویج نهضت کتابخوانی خواهد بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تنبلی در مطالعه یکی از اصلی‌ترین آفات است، گفت: پیدا کردن ریشه‌های این تنبلی و چاره‌سازی برای علاج آن باید از مهمترین برنامه‌های ما باشد.

وی افزود: برای اینکه سنت کتابخوانی نهادینه شود، در گام نخست باید شوق مطالعه را به ویژه در کودکان ایجاد کنیم. تقویت کتاب در کتابخانه‌های عمومی و تجهیز کتابخانه‌های مدارس یکی از پیش‌زمینه‌های مهم است.

جنتی با اشاره به گام دوم گفت: در گام دوم باید شمارگان کتاب‌های مفید افزایش یابد. کتاب خوب در دسترس عموم قرار گیرد و به نحو مطلوب معرفی شود. باید کتاب را در خانه بومی کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به یکی از تغییرات جشنواره سیزدهم، افزود: تمرکز بر پایه‌های هفتم و هشتم یکی از مهمترین این تغییرات است. امیدوارم با این تغییر و تمرکز سرانه مطالعه غیردرسی افزایش یابد.

وی تاکید کرد: متاسفانه هنوز نمی‌توانیم به سرانه مطالعه به ویژه برای دانش‌آموزان ببالیم؛ ضمن اینکه ساز و کار مدارس برای مطالعه فرسایشی است.