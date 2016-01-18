به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر دوشنبه در همایش استانی نماز در اراک اظهار داشت: در حوزه انتخابات هم باید حکیمانه برخورد کنیم و مقام معظم رهبری هم بر این مسئله تاکید دارند که حق الناس در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد و به طور دقیق رعایت شود.

دری نجف آبادی تاکید کرد: در بررسی مجدد صلاحیت کاندیداهایی که عدم احراز صلاحیت آنها اعلام شده است، هیات نظارت بازنگری حکیمانه داشته باشد، تا دشمنان نیز که به دنبال بهانه جویی هستند زمینه این بهانه جویی ها از آنان گرفته شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: برخی بداخلاقی ها در جامعه به عنوان یک جامعه اسلامی قابل توجیه نیست و این رفتارها باید اصلاح شود تا بتوانیم به جامعه ای مطلوب دست پیدا کنیم.

دری نجف آبادی با اشاره به آغاز اجرای برجام اظهار داشت: در موقعیت ایجاد شده در شرایط پسابرجام باید برنامه ریزی دقیق و آینده نگرانه داشته باشیم تا طی ده سال آینده تولید ناخالص ملی دوبرابر شود که البته این مستلزم جدیت و تلاش، صرفه جویی، پرهیز از وابستگی به درآمد نفت و همت تمام اقشار جامعه است.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اهمیت نماز و عبادت خداوند افزود: نماز و عبودیت خداوند باید در راس همه کارها قرار گیرد و هدف از تمام کارها در جامعه باید عبودیت و بندگی خداوند باشد . همه پیامبران آمده اند تا این سفره عبودیت را در دل های مردم بگشایند و در این زمینه الگو و اسوه باشند همانطور که بنیان گذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری نیز امروز در این زمینه الگو و اسوه هستند.

دری نجف آبادی تصریح کرد: ما انقلاب کردیم برای فرهنگ عبودیت و بندگی خداوند و اساس این انقلاب تحول روحی و معنوی در جامعه بود و در کنار آن سایر مسائل از جمله پیشرفت کشور و امور عمرانی مطرح می شود.

وی افزود: گوهر دین در اطاعت از خداوند و نیکی و خدمت به مردم خلاصه می شود برای این کار باید فرهنگ سازی شود و همه ما باید احساس مسئولیت داشته باشیم و به ویژه روحانیت در این زمینه نقش مهم و تاثیرگذاری دارند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان داشت: چهره اسلام چهره مهربانی است و از هر خشونت به دور است و همین سبب شده که بسیاری در جهان به اسلام گرایش پیدا کنند و امروز باید بدانیم که دین بزرگی از سوی شهدا و امام راحل بر گردن ما است که باید این دین را به بهترین شکل ممکن ادا کنیم.