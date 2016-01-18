هشت رقم جدید محصولات کشاورزی در اردبیل شناسایی شد

اصغر پرتوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید به اینکه تولید و تنظیم بازار کشاورزی به جهاد کشاورزی استان‌ها واگذارشده است، اضافه کرد: در این راستا با دو اولویت ما نسبت به توسعه تولیدات اقدام می‌کنیم.

وی افزود: محوریت اول فرآوری و افزایش ارزش‌افزوده با تولید محصولاتی است که ارزش‌افزوده بالا دارند و در این راستا کاشت زعفران، پسته و بادام‌زمینی موردتوجه بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان محوریت دوم را جلوگیری از خام فروشی عنوان کرد و متذکر شد: با فرآوری محصولات کشاورزی و صادرات مطلوب به دنبال این هستیم که اقتصاد کشاورزی استان را احیا کنیم.

پرتوی به انجام مطالعات گسترده توسط مرکز تحقیقات کشاورزی استان و جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: هدف از پژوهش‌ها شناسایی و تولید ارقام جدیدی است که بتواند بیشترین کیفیت، کمترین ضایعات و بازارپسندی را به دنبال داشته باشد.

وی بابیان اینکه در موضوع سیب‌زمینی این مهم موفقیت‌آمیز بوده است، اضافه کرد: در سایر محصولات استراتژیک نیز به‌جای تولید بی‌هدف به دنبال تولید ارقام موفق هستیم.