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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۸

فرمانده انتظامی شهرستان جوانرود:

عامل به آتش کشیدن خودروها در شهرستان جوانرود به دام افتاد

عامل به آتش کشیدن خودروها در شهرستان جوانرود به دام افتاد

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان جوانرود گفت: عامل تخریب و به آتش کشیدن خودروها در شهرستان جوانرود به دام ماموران پلیس افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس کرمانشاه، سرهنگ داريوش محمّدي در تشريح اين خبر بيان داشت: در پي مراجعه دو نفر از شهروندان به کلانتري ۱۱ مبني بر آتش‌سوزي خودروي آنان، با توجه به اهميت و حساسيت موضوع، پيگيري در دستور کار پليس قرار گرفت.

سرهنگ محمّدي گفت: مأموران پليس اطلاعات و امنيت عمومي اين انتظامي پس از هماهنگي با مقام قضائي، به کارگيري منابع و مخبرين و تلاش‌هاي شبانه‌روزي،پس از بازبيني تصاوير ضبط شده توسط دوربين‌هاي مداربسته موفق به شناسايي و دستگيري عامل تخريب و آتش‌سوزي خودروها شدند.

اين مقام انتظامي در ادامه اظهار داشت:متهم پس از انتقال به پليس اطلاعات و امنيت عمومي مورد بازجوئي قرار گرفت که علت ارتکاب بزه انتسابي را اختلاف خانوادگي عنوان کردو گفت با همدستي برادرش اقدام به تخريب و آتش‌زدن خودروها کرده‌اند.

سرهنگ محمدي در پايان خاطر نشان کرد:متهم پس از تشکيل پرونده جهت مراحل قانوني به مرجع قضائي تحويل داده شد ، همچنين تلاش براي دستگيري همدست وي ادامه دارد.

کد مطلب 3027828

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