طرح مدیریت سبز در ادارات لرستان اجرا شود/لزوم نظارت دیوان محاسبات

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم روز هوای پاک در جمع خبرنگاران به توجه دولت در خصوص توجه به مسائل زیست محیطی اشاره کرد و اظهار داشت: اولویت اول دولت در برنامه ششم توسعه بحث آب و محیط زیست است لذا با وجود آماده بودن بسترها لازم است راهکارهای قانونی برای اجرای این سیاست ها در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی محیط زیست می تواند پشتوانه محکمی برای اجرای این قوانین باشد عنوان کرد: برای اولین بار امسال در سطح کشور سیاست های کلی نظام در ارتباط با مسائل محیط زیست و در قالب ۱۵ بند از سوی رهبری ابلاغ شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان به برنامه های هفته هوای پاک در لرستان اشاره کرد و گفت: فردا تمام مراکز معاینه فنی استان به صورت مجانی فیلتر هوای تمامی خودروها را تعویض خواهند کرد و ایستگاه های کنترل نظارت اداره کل محیط زیست لرستان در میدان ۲۲ بهمن خرم آباد مستقر خواهد بود.

فتحی بیرانوند با اشاره به اینکه مهمترین موضوع در بحث هوای پاک مسائل فرهنگی و تغیر نگرش در زندگی است افزود: اگر عزم و اراده ملی در خصوص فرهنگسازی مسائل زیست محیطی وجود داشته باشد شاهد نتایج خوبی در این حوزه خواهیم بود.

وی به نقش تاثیرگذار دانش آموزان در ارتقاء فرهنگ زیست محیطی در استان اشاره کرد و بیان داشت: دانش آموزان می توانند در تغییر نگرش والدین و جامعه به مسائل محیط زیست نقش آفرینی کنند و از آن ها بخواهند به جای استفاده از ماشین از دوچرخه استفاده کرده و یا آهسته رانندگی کنند زیرا این امر به کاهش مصرف سوخت خودروها کمک می کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان اضافه کرد: صرفه جویی در مصرف کاغذ و مداد می تواند باعث فعالیت کارخانجات کمتری شده و همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی به ویژه انرژی برق نیز باعث بروز آلاینده های کمتری می شود.

فتحی بیرانوند با اشاره به اینکه موضوع استفاده از انرژی پاک در دستور کار سازمان محیط زیست لرستان قرار گرفته است ادامه داد: لازم است با استفاده بیشتر از انرژی های پاک و نوین استفاده از سوخت فسیلی را کاهش داد و این امر را در استان نهادینه کرد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی یک الزام قانونی بوده که دیوان محاسبات استان می تواند چتر نظارتی خود را در این زمینه گسترده کند عنوان کرد: این موضوع به همه دستگاه ها ابلاغ شده که اجرای مدیریت سبز در دستگاه ها و کاهش مصرف انرژی می تواند در پاک شدن هوا کمک کند.