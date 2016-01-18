به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی بر استانداردسازی کمپها در استان تأکید کرد و افزود: این اداره کل در بحث مبارزه با مواد مخدر فعالیتهای چشمگیری انجام داده است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان بر بازنگری از صدور مجوز برای فعالیت کمپها در استان اشاره کرد و یادآور شد: هدف بهزیستی استانداردسازی کمپها است.
محمدی قیداری بابیان اینکه نظارت بر کمپها در دستور کار جدی سازمان بهزیستی است، تأکید کرد: این سازمان در راستای سالمسازی معتادین و عدم برگشت دوباره آنها به اعتیاد نظارت جدی از عملکرد کمپها دارد.
وی به اجرای برنامههای پیشگیری اجتماعمحور در استان زنجان اشاره کرد و گفت: این برنامهها در قالب ۱۳ برنامه با محوریت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد به اجرا درآمده است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی بر توانمندسازی معتادین بهبودیافته تأکید دارد، افزود: توانمندسازی معتادین بهبودیافته اولویت کاری سازمان بهزیستی است و بر اجرای این امر هم بسیار مبرم است.
محمدی قیداری به تعداد کل پذیرششدگان در مراکز میانمدت ترک اعتیاد در زنجان اشاره کرد و افزود: طی ۱۰ ماه سال جاری در حدود ۳ هزار و ۶۵۰ نفر امسال در مراکز اقامتی میانمدت پذیرششدهاند.
