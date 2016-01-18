ورود سرمایه به لوازم آرایشی ۲۵ برابر حوزه کتاب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف شهردار تهران در افتتاح سیزدهمین نمایشگاه «یاد یار مهربان» گفت: با همه وجود بر این باورم که اگر یک روز مسئولان تصمیم بگیرند که برای یک دهه با همه فراز و نشیبهای کشور تمرکز بر دو وزارتخانه آموزش و پرورش و آموزش عالی باشد و با یک برنامه مشخص و مدون این دو مجموعه را پیش ببریم، این دهه نقطه عطف ما خواهد بود برای یک جهش بزرگ در کشور و تحقق پیشرفت و عدالت.
شهردار تهران افزود: اگر مشکلات آنقدر زیاد بود که حتی وزارت آموزش عالی کنار بگذاریم و صرفا بر وزارت آموزش و پرورش تمرکز کنیم، باز هم شاهد تحول در کشور خواهیم بود و میتوان کشور را در همه ابعاد پیش برد.
وی اضافه کرد: هر تحولی که بخواهد شروع شود آغازش آموزش و پرورش است و کمهزینهترین و کوتاهترین زمان هم همین است.
قالیباف تصریح کرد: بعد از دفاع مقدس ۳۰ سال زمان را از دست دادیم، در حالیکه در مقاطع مختلف میتوانستیم تصمیماتی بگیریم که محقق نشد. جامعه ما در طول تاریخ نشان داد در هر قرون که توجه به علم داشتهایم و سرمایهگذاری در این زمینه صورت گرفت، افتخار جوامع انسانی و دنیا شدیم.
شهردار تهران با بیان اینکه اقتصاد از بعد منبعمحور و تکیه بر منابع طبیعی دیگر جواب نمیدهد، گفت: امروز کشورهایی پیشرفت کردهاند که اقتصاد دانشبنیان را مبنای کار خود قرار دادهاند. باورهای دینی هم به ما تاکید میکند که باید در این مسیر حرکت کنیم.
وی با اشاره به پنجره جمعیتی ایران گفت: ایران در حال حاضر بهترین پنجره جمعیتی را دارد. ۷۰ درصد جمعیت ما بین ۱۵ تا ۶۰ سال هستند. اگر از این منبع بزرگ انسانی غفلت کنیم، این سرمایه قابل تکرار نیست.
قالیباف با اشاره به برخی اقدامات شهرداری در زمینه کتابخوانی گفت: در حال حاضر تهران ۳۷۰ کتابخانه عمومی دارد و بیش از ۷۰ کتابخانه شبانهروزی. رشد بالایی در این حوزه داشتهایم که حاکی از سرمایهگذاری شهرداری در این بخش است، اما به این نتیجه رسیدیم که تغییر در رویکرد ایجاد کنیم و به حوزه مصرف ورود کنیم تا تولید.
شهردار تهران در خاتمه گفت: باید کاری کنیم که خود دانشآموز هدف شود و امسال اولین سالی است که جشنواره «یاد یار مهربان» در این مسیر گام گذاشته است.
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