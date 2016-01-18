انهدام باند سارقان انباری منازل در قزوین

سرهنگ سلمان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال افزایش وقوع سرقت های انباری منارل از مجتمع های مسکونی در قزوین موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قزوین در پی اقدامات فنی پلیسی و اطلاعاتی و استفاده از منابع مردمی موفق به شناسایی ۶ نفر سارق حرفه ای سرقت از انباری منازل و اماکن خصوصی شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان افزود: پس از هماهنگی های لازم با مراجع قضایی و طی یک عملیات غافلگیرانه هر شش متهم به همراه پنج نفر از مالخران دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.

سرهنگ امیری بیان داشت: در بازجویی تخصصی ماموران متهمان به ۲۸ فقره سرقت انباری و یک فقره سرقت کش روزنی و یک فقره سایر سرقتها اعتراف کردند.

وی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.