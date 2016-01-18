برگزاری ۴ جشنواره ملی و استانی همزمان با دهه فجر در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل عبادی ظهر دوشنبه در کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر استان همدان که در اداره کل ارشاد اسلامی استان همدان برگزار شد، با اشاره به اینکه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای منادی فرهنگ و تمدن ایران بود، بیان داشت: برنامه‌های کمیته فرهنگی هنری دهه فجر در استان همدان جمع بنده شده است.

وی با بیان اینکه باید در برنامه‌های در نظر گرفته‌شده اندیشه‌های بنیان‌گذار انقلاب اسلامی محور قرار گیرد، ادامه داد: سیاست این نهاد فرهنگی در این است که هم‌افزایی در امور مدنظر قرار داشته باشد کمااینکه در دو سال اخیر فعالیت‌های گسترده‌ای در بخش فرهنگی برگزار شده است.

عبادی با بیان اینکه سیاست این نهاد واگذاری کارها به خود مردم است و به دنبال مردمی کردن فرهنگ هستیم، گفت: برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان، نوجونان و جوانان به برنامه‌های دهه فجر اضافه‌شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید از برگزاری برنامه‌هایی که شئون اسلامی را زیر سؤال می‌برد جلوگیری کرد، گفت: برای افزایش فعالیت‌ها نیز باید از امکانات فرهنگی هنری بهره بهتری ببریم و افزایش شادی و نشاط در بین مردم محور برنامه‌های نهادها قرار گیرد.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به برگزاری سه جشنواره ادبی در استان در دهه فجر، افزود: هم‌زمان با این جشنواره‌ها شاهد برگزاری جشنواره ملی آواها و نماهای مساجد کشور در همدان نیز هستیم.

وی اظهار داشت: امید افزایی و نشان دادن جلوه‌های کارآمدی نظام، توجه به شعار سال و تشریح اقتصاد مقاومتی از نکاتی است که ارگان‌ها باید در برگزاری برنامه‌های دهه فجر مدنظر قرار دهند.

وی با بیان اینکه باید عدالت در برگزاری برنامه‌های فرهنگی در همه شهرستانهای استان مدنظر قرار گیرد، لزوم کیفیت‌بخشی در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد.

وی گفت: برگزاری مراسم گلبانگ انقلاب اسلامی در ۱۲ بهمن، اجرای سرود ۱۳۵۷ نفری در روز ۲۲ بهمن، برگزاری جشنواره قرآنی کودک نوجوان در دهه فجر، برگزاری مسابقه آنلاین کتاب‌خوانی، برگزاری نمایشگاه آثار تجسمی و نقد عکس‌های انقلاب از جمله برنامه‌های اجرایی در دهه فجر در همدان است.