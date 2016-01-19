واکنش به برخورد قهری با رادیولوژیست ها

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه گذشته (۲۶ دی ۹۴) گروهی از رادیولوژیست ها در اعتراض به بخشنامه وزارت بهداشت برای اجازه کار سونوگرافی به پزشکان پریناتولوژی(فوق تخصص جنین و زایمان)، در مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند.

دکتر عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، در نامه ای بی تدبیری و رویه قهر و خشونت در برابر اجتماعات آرام و صلح آمیز جامعه پزشکی را محکوم کرد و نوشت: متاسفانه با این تجمع مدنی و آرام برخورد قهرآمیزی صورت گرفته و در مواجهه با پزشکان، به روش های قهرآمیزی برخورد شده است.

وی گفته است: صرف نظر از اصالت خواسته های این همکاران و هر نتیجه کارشناسی که در اثر بحث و گفتگو می تواند حاصل شود، این گونه عکس العمل ها به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده و بی تدبیری و رویه قهر و خشونت را در برابر اجتماعات آرام و صلح آمیز جامعه پزشکی محکوم می کنیم.

جامعه خدوم پزشکی پس از سالیان دراز خدمات ایثارگرانه در سخت ترین روز های دفاع مقدس و خدمات صادقانه در اولین سنگرهای سلامتی و بهداشت مردم شهید پرور میهن اسلامی مان با اینگونه رفتارهای اهانت آمیز از تصمیم خود برای ارتقای سلامتی مردم و پیگیری خواسته های بر حق و مطالبات اصیل خویش دست بر نخواهد داشت.

این در حالی است که دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت در واکنش به موضوع بازداشت برخی از رادیولوژیست ها که شنبه گذشته مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کرده بودند، گفت: موضوع بازداشت آنها را از پلیس امنیت پیگیری کنید.

وی گفت: من معتقدم اگر تجمعی به صورت غیرقانونی انجام شود طبق قانون باید با آن برخورد شود.

همچنین دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت نیز در نشست خبری روز گذشته عنوان داشته بود که برای هرگونه اعتراض در داخل وزارت بهداشت سیستم و سلسله مراتب خاصی پیش بینی شده است. تجمع به این معنی که در جلوی وزارت بهداشت و با تجمع مذاکرات را پیش بریم جزو مواردی است که برایمان قابل قبول نیست.

وی گفت: طی بخشنامه‌ای اعلام کردیم که فوق تخصص‌های پریناتولوژی که حدود ۶۰ نفر هستند و باید سلامت جنین را مشخص کنند، می‌توانند سونوگرافی انجام دهند و این موضوع باعث تجمع رادیولوژیست‌ها شد. بالاخره دستگاه‌های نظارتی و امنیتی نیز وظایف خود را دارند و مطابق قانون با این افراد برخورد می‌کنند.

حریرچی با بیان اینکه هدف اصلی در نظام سلامت تامین سلامت مردم است، گفت: با توجه به اینکه ما با کمبود رادیولوژیست مواجهیم و توزیع آن نیز در کشور مشکل دارد، نمی‌توانیم انحصارهای خاصی در آن ایجاد کنیم. در دنیا اکثر سونوگرافی‌ها از سوی رشته‌ها و کارشناسانی انجام می‌شود که قدرت کارشناسی دارند و رادیولوژیست‌ها کارهای بسیار جدی را انجام می‌دهند. بنابراین باید مصالح کل مردم را در نظر بگیرم نه ملاحظات اقتصادی را.