۳۴ تیم بسیج جامعه پزشکی به مناطق محروم کرمانشاه اعزام می شوند

سیف‌الله کریم زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای گرامیداشت دهه شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه هم نوا با انقلابیون متعهد و وفادار به آرمان‌های نظام برنامه‌های متعددی با محوریت خدمت رسانی به به قشر مستضعف در دستور کار خود قرار داده است.

جانشین سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه در تشریح برنامه‌های این نهاد در دهه فجر افزود: در راستای خدمت رسانی به مناطق محروم ۱۴ تیم متشکل از پزشک و پرستار به شهرستان‌های استان اعزام خواهند شد.

وی در اختیار قرار دادن داروی رایگان را از برنامه‌های بسیج جامعه پزشکی برای خدمت رسانی به مردم مناطق محروم استان در ایام الله دهه مبارکه فجر عنوان کرد و گفت: در شهر کرمانشاه نیز بالغ بر ۲۰ تیم پزشکی متشکل از متخصصان این عرصه به محله‌ها محروم داخل و خارج از شهر اعزام خواهند شد.

کریم زاده ویزیت رایگان در پایگاه‌های نماز جمعه سراسر استان کرمانشاه، سرکشی از خانواده‌ شهدای درمانی و برگزاری چندین دوره مسابقات را از برنامه‌های این نهاد در دهه فجر نام برد و افزود: غبار روبی از مزار شهدا از دیگر برنامه‌های ما در دهه فجر است.

این مسئول در پایان مجموعه خدمتگزاران سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه را بالغ بر ۵ هزار پزشک انقلابی و متعهد عنوان کرد.