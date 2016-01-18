جدول قیمت سکه و ارز دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۲۱ هزار تومان، طرح قدیم ۹۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۴۶۷ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۳ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۶۸۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۰۹۱ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۶۲۰ تومان، هر یورو را ۳۹۵۰ تومان، هر پوند را ۵۲۰۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۲۰ تومان و درهم امارات را ۹۹۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)