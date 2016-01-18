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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۰۳

جانشین فرمانده ناجا در گرگان:

تنها ۱۰ درصدرانندگان تخلف می کنند/نظارت جدی پلیس فتا برفضای مجازی

تنها ۱۰ درصدرانندگان تخلف می کنند/نظارت جدی پلیس فتا برفضای مجازی

گرگان – جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور ضمن بیان اینکه تنها ۱۰ درصد رانندگان قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی کنند از نظارت جدی پلیس فتا بر فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد: یکی از اولویت های نیروی انتظامی، استفاده از فناوری های روز در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری در راستای افزایش سرعت کار پلیس و کاهش ضریب خطای انسانی است.

سردار مومنی افزود: به همین منظور تجهیزات جدیدی مانند دستگاه x-Ray برای افزایش دقت و سرعت عکس العمل پلیس خریداری شده و خرید بخشی از تجهیزات در دست اقدام است.

وی از مواد مخدر به عنوان جدی ترین دغدغه ناجا نام برد و گفت: در تمام نظرسنجی هایی که در سال های اخیر از مردم گرفته ایم، مهمترین دغدغه آنها موضوع مواد مخدر و اعتیاد بوده که به همین خاطر این موضوع در اولویت نخست نیروی انتظامی قرار دارد.

وی به بیان آماری در حوزه مواد مخدر پرداخت و اظهار کرد: کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته و در کنار آن طرح جمع آوری معتادین از سطح شهر تهران آغاز شده و در آینده این طرح در سایر کلانشهرها و مراکز استان ها اجرا خواهد شد.

جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه اجرای این طرح در یک دهه اخیر بی سابقه بوده است، گفت: اقدامات انتظامی به تنهایی کافی نیست و از همه مراکز می خواهیم در بازپروری و بازگرداندن معتادین به جامعه ما را همیاری دهند.

۹۰ درصد رانندگان قوانین را رعایت می کنند

سردار مومنی تصریح کرد: اعتیاد یک بیماری برگشت ناپذیر است و بهترین راهکار این است که خانواده ها کمک کنند معتادی تولید نشود زیرا بازپروری آنها دشوار است.

وی به بیان آماری در حوزه سرقت پرداخت و خاطرنشان کرد: در حوزه سرقت های خرد و مهم به ترتیب هفت و دو درصد کاهش و در برخی سرقت ها افزایش داشته ایم اما در مجموع شاخص های اجتماعی بهبود قابل توجهی حاصل شده است.

وی افزایش جریمه های راهنمایی و رانندگی را مصوبه هیئت دولت بیان و تصریح کرد: در کشور ما بیش از ۹۰ درصد رانندگان مقررات رانندگی را رعایت می کنند و تنها ۱۰ درصد تخلف می کنند و حوادث را رقم می زنند.

جانشین فرمانده ناجا بیان کرد: همان کسانی که قانون را رعایت می کنند از ما برخورد قاطع با متخلفین را درخواست می کنند و ما امیدوار هستیم حتی یک تخلف هم ثبت و ریالی از این بابت به خزانه واریز نشود.

سردار اسکندر مومنی وظیفه نیروی انتظامی در بحث انتخابات را برقراری امنیت در بستر امن و آرام توصیف کرد و گفت: برای نخستین بار انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان همزمان برگزار می شود و این موضوع وظایف پلیس را مضاعف می کند.

آمادگی پلیس برای برقراری کامل امنیت سفارتخانه ها

سردار مومنی افزود: برای تامین امنیت انتخابات، قرارگاهی به همین نام و با حضور پلیس های تخصصی در حوزه انتظامی تشکیل داده ایم تا با تشکیل کمیته های تخصصی امنیت کامل را برقرار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: پلیس کارش را قبل از شروع انتخابات آغاز کرده و شرایط لازم را برای رقابت سالم نامزدهای انتخاباتی فراهم می کند و پس از اعلام نتایج انتخابات نیز فعالیت قرارگاه ادامه خواهد داشت.

وی درباره رصد پلیس در حوزه فضای مجازی اظهار کرد: همانگونه که فضای مجازی در چندسال اخیر نقش روزافزونی پیدا کرده، پلیس نیز به تناسب آن «پلیس فتا» را راه اندازی کرده و با اینکه سابقه زیادی ندارد، اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.

جانشین فرمانده ناجا از رصد کامل پلیس فتا بر فضای مجازی خبر داد و افزود: جرمی که در حوزه فضای مجازی رخ می دهد توسط پلیس فتا رصد و سپس به مراجع قضایی اعلام می شود.

سردار مومنی در پایان درباره امنیت سفارت خانه های کشور گفت: امنیت همه سفارت خانه ها و اماکن دیپلماتیک کشور به طور کامل برقرار است و نیروی انتظامی برای تامین امنیت این مراکز از آمادگی کامل برخوردار است.

کد مطلب 3027859

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    نظرات

    • اری ۱۸:۴۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
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      نه جانم باید بفرمایین تنها ده درصد از رانندگان قوانین را رعایت میکنند البته واقعیت اینه که تنها یک درصد رعایت میکنند نود درصد رانندگی بلد نیستند ...

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