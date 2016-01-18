تنها ۱۰ درصدرانندگان تخلف می کنند/نظارت جدی پلیس فتا برفضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد: یکی از اولویت های نیروی انتظامی، استفاده از فناوری های روز در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری در راستای افزایش سرعت کار پلیس و کاهش ضریب خطای انسانی است.

سردار مومنی افزود: به همین منظور تجهیزات جدیدی مانند دستگاه x-Ray برای افزایش دقت و سرعت عکس العمل پلیس خریداری شده و خرید بخشی از تجهیزات در دست اقدام است.

وی از مواد مخدر به عنوان جدی ترین دغدغه ناجا نام برد و گفت: در تمام نظرسنجی هایی که در سال های اخیر از مردم گرفته ایم، مهمترین دغدغه آنها موضوع مواد مخدر و اعتیاد بوده که به همین خاطر این موضوع در اولویت نخست نیروی انتظامی قرار دارد.

وی به بیان آماری در حوزه مواد مخدر پرداخت و اظهار کرد: کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته و در کنار آن طرح جمع آوری معتادین از سطح شهر تهران آغاز شده و در آینده این طرح در سایر کلانشهرها و مراکز استان ها اجرا خواهد شد.

جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه اجرای این طرح در یک دهه اخیر بی سابقه بوده است، گفت: اقدامات انتظامی به تنهایی کافی نیست و از همه مراکز می خواهیم در بازپروری و بازگرداندن معتادین به جامعه ما را همیاری دهند.

۹۰ درصد رانندگان قوانین را رعایت می کنند

سردار مومنی تصریح کرد: اعتیاد یک بیماری برگشت ناپذیر است و بهترین راهکار این است که خانواده ها کمک کنند معتادی تولید نشود زیرا بازپروری آنها دشوار است.

وی به بیان آماری در حوزه سرقت پرداخت و خاطرنشان کرد: در حوزه سرقت های خرد و مهم به ترتیب هفت و دو درصد کاهش و در برخی سرقت ها افزایش داشته ایم اما در مجموع شاخص های اجتماعی بهبود قابل توجهی حاصل شده است.

وی افزایش جریمه های راهنمایی و رانندگی را مصوبه هیئت دولت بیان و تصریح کرد: در کشور ما بیش از ۹۰ درصد رانندگان مقررات رانندگی را رعایت می کنند و تنها ۱۰ درصد تخلف می کنند و حوادث را رقم می زنند.

جانشین فرمانده ناجا بیان کرد: همان کسانی که قانون را رعایت می کنند از ما برخورد قاطع با متخلفین را درخواست می کنند و ما امیدوار هستیم حتی یک تخلف هم ثبت و ریالی از این بابت به خزانه واریز نشود.

سردار اسکندر مومنی وظیفه نیروی انتظامی در بحث انتخابات را برقراری امنیت در بستر امن و آرام توصیف کرد و گفت: برای نخستین بار انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان همزمان برگزار می شود و این موضوع وظایف پلیس را مضاعف می کند.

آمادگی پلیس برای برقراری کامل امنیت سفارتخانه ها

سردار مومنی افزود: برای تامین امنیت انتخابات، قرارگاهی به همین نام و با حضور پلیس های تخصصی در حوزه انتظامی تشکیل داده ایم تا با تشکیل کمیته های تخصصی امنیت کامل را برقرار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: پلیس کارش را قبل از شروع انتخابات آغاز کرده و شرایط لازم را برای رقابت سالم نامزدهای انتخاباتی فراهم می کند و پس از اعلام نتایج انتخابات نیز فعالیت قرارگاه ادامه خواهد داشت.

وی درباره رصد پلیس در حوزه فضای مجازی اظهار کرد: همانگونه که فضای مجازی در چندسال اخیر نقش روزافزونی پیدا کرده، پلیس نیز به تناسب آن «پلیس فتا» را راه اندازی کرده و با اینکه سابقه زیادی ندارد، اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.

جانشین فرمانده ناجا از رصد کامل پلیس فتا بر فضای مجازی خبر داد و افزود: جرمی که در حوزه فضای مجازی رخ می دهد توسط پلیس فتا رصد و سپس به مراجع قضایی اعلام می شود.

سردار مومنی در پایان درباره امنیت سفارت خانه های کشور گفت: امنیت همه سفارت خانه ها و اماکن دیپلماتیک کشور به طور کامل برقرار است و نیروی انتظامی برای تامین امنیت این مراکز از آمادگی کامل برخوردار است.