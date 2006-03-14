عدم آشنايي با علم روز جهان نقطه ضعف هندبال است/ به بزرگترين آرزويمان نرسيديم

عليرضا رحيمي رييس فدراسيون هندبال ايران در گفت وگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: سال 84 براي هندبال ايران سال خوبي بود به جز اينكه به بزرگ ترين آرزوي خود يعني حضور در جام جهاني نرسيديم.

وي با اشاره به كسب عنوان چهارمي ايران درمسابقات آسيايي تايلند، ادامه داد: عملكرد فدراسيون در اين سال در بخش هاي بودجه ، مسابقات برون مرزي و كسب دو عنوان توسط تيم هاي جوانان و بزرگسالان راضي كننده بود و آينده خوبي را برايمان نويد داد.

رحيمي با بيان اينكه بزرگ ترين ضعف فدراسيون در بخش عمراني و كمبود مربيان وداوران زبده و آشنايي به علم روز جهان است گفت: متاسفانه اكثر سالن هاي ورزشي هندبال در استان هاي كشور نياز به تعميرات اساسي يا تعويض كف پوش هاي ويژه اين رشته دارند كه از نظر تهيه امكانات و حل اين مشكل فدراسيون به تمامي اهداف خود نرسيده و بايد تمام تلاش خود را انجام دهيم تا اين مشكل در سال آينده در مراكز استان ها حل شود.



وي بيان كرد: هندبال ايران به جايي رسيده كه سطح ورزشكاران آن از سطح مربيان و داوران بالاتر رفته و بايد اين دو كميته فعاليت خود را بيشتر كنند و سطح علمي خود را نيزبالا ببرند.