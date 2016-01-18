به گزارش خبرنگار مهر، مظفر افشار ظهر دوشنبه در همایش روز هوای پاک فعالیت تشکل های زیست محیطی استان برای کاشت درختان بلوط را مطلوب دانست و اظهار داشت: آموزش و پرورش لرستان نیز در تمامی مراحل کاشت بلوط در استان حضور داشته و گام های خوبی در این زمینه برداشته است.

وی با تاکید بر اینکه هر لرستانی باید بتواند حداقل دو نهال بلوط بکارد عنوان کرد: افرادی که در زمینه حفظ محیط زیست تنها شعار می دهند باید بدانند شعار دادن کافی نبوده و باید وارد عرصه عمل شوند.

پدر بلوط ایران به آموزش دانش آموزان ۳۹ مدرسه استان در خصوص کاشت نهال بلوط اشاره کرد و گفت: در این مدارس بنا شده هر دانش آموز تا آخر خرداد ماه سال آینده دو گلدان از نهال های بلوط را به مدارس خود تحویل دهد.

افشار با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد از اکسیژن زمین توسط برگ درختان تامین می شود بیان داشت: تنها کاری که برای مقابله با ریزگردها این مهمانان ناخوانده به لرستان از دست ما بر می آید کاشت درخت است.

وی عمر هر درخت بلوط را حدود دو هزار سال خواند و گفت: با توجه به پهن برگ بودن این درخت و تاثیری که درختان پهن برگ در کاهش آلودگی هوا دارند و همچنین به دلیل نیاز کم بلوط به آب باید کاشت این درخت را در دستورکار قرار داد.

پدر بلوط ایران یادآور شد: در هر مدرسه استان و متناسب با جمعیت دانش آموزی آن بذر بلوط برای کاشت توزیع می شود که اخیرا سه هزار و ۵۰۰ بذر بلوط بین دانش آموزان مدرسه دخترانه تختی خرم آباد توزیع شد.