ایران به تعهداتش در برجام عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی ظهر دوشنبه در نشست با آموزش‌ و پرورش شهرستان ساری بابیان اینکه جمهوری اسلامی در بحث برجام به تعهدات خود عمل کرده است، تصریح کرد: با توجه به قضیه برجام امیدواریم طرف مقابل نیز به‌خوبی و نیکی تعهدات، قراردادها و قول‌های خود را عملی کند چرا که این‌ یک اقدام بزرگ است.

آیت‌الله طبرسی بیان کرد: جمهوری اسلامی توانست با مدیریت و هدایت مقام معظم رهبری و مسئولان نظام ۱۲ سال در برابر تحریم‌های اقتصادی دشمن ایستادگی و مقاومت کرده‌اند و بالاخره پس‌ از این همه صبر و شکیبایی به یک نتیجه شیرین رسیده‌ایم.

وی با اعلام اینکه قضیه برجام یک موفقیت بزرگ و خوب است، اذعان داشت: تمام مسائل مختلف جامعه به قضیه برجام گره‌خورده است و باید حیثیت جمهوری اسلامی را حفظ کنیم.

آیت‌الله طبرسی به دو انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هفتم اسفند سال جاری اشاره کرد و افزود: جایگاه مجلس خبرگان بالاتر از مجلس شورای اسلامی است چراکه کلیددار انقلاب است و در بود و نبود کشور تعیین‌ کننده است.

وی با توجه به اینکه پس از ارتحال امام هجمه‌های دشمن بسیار بوده است، تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه آموزش و پرورش باید در انتخابات به‌درستی ورود پیدا کنند.

طبرسی با اظهار اینکه آموزش‌وپرورش به جایگاه خود نرسیده است، اظهار داشت: همه معلمان و دبیران باید بادانش آموزان یک رفتار واحدی داشته باشند تا خروجی فعالیت ۳۰ سال تعلیم و تربیت آن‌ها دانش آموزان موفق باشد.

وی مهم‌ترین، سخت‌ترین و دشوارترین فعالیت در جامعه را ارشاد و تعلیم و تربیت عنوان کرد و گفت: معلمان با بشریت سر و کار دارند.

همچنین رئیس آموزش‌وپرورش شهرستان ساری بابیان اینکه نماد اسلامیت در دنیا جمهوری اسلامی است، گفت: جمهوری اسلامی بخشی از اسلامیت جهان اسلام است که علم آن بردوش آن است.

حامد دیانی منطق گفتگو را کارسازترین راه برای اشرف مخلوقات است، اظهار داشت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری آموزش‌وپرورش حاکمیت‌ترین نهاد اجتماعی است چراکه ۴۰ میلیون به‌طور مستقیم با آموزش‌ و پرورش در ارتباط هستند.

وی بیان کرد: شورای آموزش‌وپرورش دو سال است به‌عنوان برترین شورا انتخاب‌شده است.