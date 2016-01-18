به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پليس کرمانشاه، سرهنگ رضا شيرزادي اظهار داشت: درخصوص طرح کنترل و مراقبت از سارقان سابقه دار، عامل سرقت کابل‌هاي برق توسط ماموران کلانتري ۱۷بعثت دستگير شد.

وي تصريح کرد: ماموران پس از کسب اطلاعات موثق و با حضور به موقع در محل، با شگردهاي خاص پليسي، سارق سابقه دار را حين سرقت دستگير کردند.

سرهنگ شيرزادي در ادامه خاطر نشان کرد: سارق پس ازدستگيري، مورد بازجويي فني قرارگرفت وبه ۸ فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان اقرار کرد.

فرمانده انتظامي شهرستان در پايان ضمن تقدير و تشکر از شهروندان بيان کرد: باتوجه به اهميت امنيت اجتماعي شهروندان، همکاري و نقش مردم را در کاهش جرائم را بسيار حائز اهميت دانست.