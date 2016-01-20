مستندات دانشمندان ایرانی در ۵ گروه/ سهم علوم انسانی از تولید علم

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین آماری که تعداد مدارک منتشر شده در مجلات پایگاه ISC را نشان می دهد، در گروه علوم اجتماعی و انسانی ۱۰۵ هزار و ۳۲۶ مدرک، گروه علوم پزشکی ۱۰۳ هزار و ۱۰۹ مدرک، گروه علوم کشاورزی ۴۳ هزار و ۱۶۷ مدرک، گروه فنی و مهندسی ۳۳ هزار و ۶۳۱ مدرک، گروه علوم پایه تعداد ۲۲ هزار و ۶۴۴ مدرک تا کنون منتشر شده است.

در این میان سهم حوزه های موضوعی از کل تولید علمی در پایگاه ISC متفاوت است. به این ترتیب علوم اجتماعی و انسانی ۳۴.۲۰ درصد از سهم کل تولید علم ایران را به خود اختصاص داده است. پس از علوم انسانی، علوم پزشکی با ۳۳.۵ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

علوم کشاورزی ۱۴ درصد، فنی و مهندسی ۱۰.۹ درصد و علوم پایه ۷.۴ درصد از کل تولید علم ایران را در پایگاه استنادی جهان اسلام به خود اختصاص داده اند.

نکته قابل توجه تفاوت میزان مدارک علمی منتشر شده از سوی ایران در مجلات دو پایگاه ISC و ISI است. به گونه ای که با توجه به تعداد مدارک منتشر شده در مجلات پایگاه ISI، گروه علوم پایه با ۱۱۳ هزار و ۱۸۸ مدرک در صدر قرار دارد. پس از آن گروه فنی و مهندسی با ۷۰ هزار و ۲۳۴ مدرک، گروه علوم پزشکی با ۶۴ هزار و ۳۹۸ مدرک و گروه علوم کشاورزی ۱۵ هزار و ۱۰۶ مدرک قرار دارند.

گروه علوم اجتماعی و انسانی با ۶ هزار و ۱۸ مدرک در مجلات پایگاه ISI در پایین ترین رده قرار دارد.

سهم حوزه های موضوعی از کل تولید علمی در پایگاه ISI هم بسیار با پایگاه ISC متفاوت است.

بر اساس این گزارش علوم پایه ۴۲.۱ درصد از سهم کل تولید علم ایران را به خود اختصاص داده که به این ترتیب بیشترین میزان تولید علم ایران در این پایگاه نمایه سازی بین المللی متعلق به این گروه است.

پس از علوم پایه، فنی و مهندسی با ۲۶.۱ درصد در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن علوم پزشکی با ۲۳.۹ درصد و علوم کشاورزی با ۵.۶ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

سهم حوزه علوم اجتماعی و انسانی ایران از کل تولید علم کشور در پایگاه ISI تنها ۲.۲ درصد است.

در مجموع تعداد مدارک منتشر شده در مجلات پایگاه ISC و ISI، گروه علوم پزشکی با ۱۶۷ هزار و ۵۰۷ مدرک در صدر گروه های علمی قرار دارد.

گروه علوم پایه دارای ۱۳۵ هزار و ۸۳۲ مدرک، گروه علوم اجتماعی و انسانی با ۱۱۱ هزار و ۳۴۴ مدرک، گروه فنی و مهندسی با ۱۰۳ هزار و ۸۶۵ مدرک و گروه علوم کشاورزی با ۵۸ هزار و ۲۷۳ مدرک در رده های بعدی قرار دارند.

سهم حوزه های موضوعی از کل تولید علم کشور نیز در دو پایگاه ISC و ISI نشان می دهد که حوزه های علمی کشور به جز حوزه علوم پزشکی و علوم کشاورزی، سهم های یکسانی دارند.

بر اساس نموداری که برای این حوزه ها ترسیم شده است: علوم پزشکی ۲۹ درصد از کل تولید علم کشور را به خود اختصاص داده است.

علوم پایه ۲۳.۵ درصد، علوم اجتماعی و انسانی ۱۹.۳ درصد و فنی و مهندسی ۱۸ درصد از کل تولید علم را در این دو پایگاه کسب کرده اند. ۱۰.۱ درصد از کل تولید علم به علوم کشاورزی اختصاص یافته است.

نمودار زیر نشان می دهد که گروه علوم پزشکی ۳۸.۴ درصد تولید علم در مجلات پایگاه ISI و ۶۱.۶ درصد تولید علم را در مجلات پایگاه ISC داشته است.

گروه علوم پایه ۸۳.۳ درصد تولید علم در مجلات پایگاه ISI و ۱۶.۷ درصد تولید علم در مجلات پایگاه ISC و گروه فنی مهندسی ۶۷.۶ درصد تولید علم در مجلات پایگاه ISI و ۳۲.۴ درصد تولید علم در مجلات پایگاه ISC داشته است.

گروه علوم کشاورزی ۲۵.۹ درصد تولید علم در مجلات پایگاه ISI و ۷۴.۱ درصد تولید علم در مجلات پایگاه ISC را به خود اختصاص داده است.

وضعیت گروه علوم انسانی قابل توجه است. بر اساس نمودار ۵.۴ درصد تولید گروه علوم اجتماعی و انسانی در مجلات پایگاه ISI و ۹۴.۶ درصد تولید علم این گروه در مجلات پایگاه ISC بوده است.

بررسی این آمارها نشان می دهد که وضعیت تولید علم علوم انسانی در ایران در حیطه زبان فارسی مطلوب است و حدود یک سوم تولیدات علمی کشور را به خود اختصاص می دهد اما نیاز است که در عرصه های بین المللی هم از سوی پژوهشگران تلاش بیشتری صورت گیرد تا ارجاعات و توجه بیشتری به این حوزه صورت گیرد.