به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قمری ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ورزش یکی از مهمترین اهرم های بازدارنده از بلایایی است که امروز نسل جوان را تهدید میکند.
وی با بیان اینکه ورزش پهلوانی، زورخانهای در استان رونق بسزایی دارد، افزود: در چند سال اخیر فاصله گرفتن از میادین کشوری موجب عقب ماندن قهرمانی در استان شده است.
وی با اشاره به اینکه تشکیل تیم های پایهای و استعدادیابی از مهمترین اولویت های هیئت بوده است، گفت: استان خراسان جنوبی ۲۳ زورخانه فعال دارد و در دهه فجر زورخانه تقاب نیز به بهرهبرداری خواهد رسید.
رئیس هیئت ورزش های زورخانهای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی ادامه داد: زورخانه ثامنالائمه امیرآباد نیز در حال اجرا است.
مسئولان هیئت زورخانهای را برای میزبانی مطلوب یاری کنند
قمری با بیان اینکه علاقهمندی جوانان و نوجوانان به ورزش زورخانهای میتواند انگیزه بسیار بالایی برای مسئولان در جهت حمایت از این ورزشکاران باشد، تصریح کرد: ۱۰ استان کشور جواز شرکت در مسابقات لیگ برتر را کسب کردهاند که استان خراسان جنوبی از جمله این استانها است.
وی بیان داشت: برگزاری این مسابقات به میزبانی استان خراسان جنوبی افتخار بزرگی برای استان است که ورزشکاران توانمند استان توانستند عدم حضور در مسابقات طی سال های گذشته را جبران کنند.
وی با اشاره به اینکه ایابوذهاب ورزشکاران برای شرکت در مسابقات یکی از جدیترین مشکلات در این حوزه است، افزود: امیدواریم با حضور ورزشکاران و علاقهمندان در این رقابت بسیار حساس استان حرفی برای گفتن در کشور داشته باشد.
رئیس هیئت زورخانهای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی با بیان اینکه مسابقات تیمی زورخانهای در مدت ۳۰ دقیقه انجام میشود، گفت: در این مدتزمان باید تمامی حرکات مرسوم در این ورزش ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه تیم های زورخانهای متشکل از پنج عضو اصلی، سه عضو علیالبدل و یک مرشد است، افزود: هیئتداوران نیز از سه داور برجسته کشوری تشکیل میشود.
رقابت پهلوانان زورخانهای خراسان جنوبی با یزد
وی با بیان اینکه طبق آخرین آمار ۵۰۰ نفر در استان عضو هیئت ورزش زورخانهای و پهلوانی هستند، بیان داشت: در حال حاضر ۹ زورخانه در شهرستان بیرجند فعال است.
قمری با اشاره به اینکه مسابقات لیگ برتر زورخانهای و پهلوانی در زورخانه موسی ابن جعفر (ع) برگزار خواهد شد، اظهار داشت: زمان برگزاری مسابقات یک بهمنماه ساعت ۹ صبح خواهد بود.
وی افزود: به لحاظ ازدحام جمعیت علاقهمندان برای تماشای مسابقات نمیتوانیم پذیرای بانوان در این مسابقات باشیم.
وی از رقابت استان خراسان جنوبی با استان یزد خبر داد و افزود: تیم یزد طی دو سال گذشته قهرمان کشور بوده است و از توانمندی ویژهای برخوردار است که تلاش هرچه بیشتر ورزشکاران استان را میطلبد.
رئیس هیئت زورخانهای و کشتی پهلوانی استان با بیان اینکه در دو سال گذشته هیچگونه وجهی از فدراسیون دریافت نکردهایم، گفت: تنها مبلغی که به هیئت دادهشده از طرف اداره کل ورزش و جوانان بوده است که نمیتواند نیاز ورزشکاران را تأمین کند.
افتتاح آکادمی ورزش زورخانهای در بیرجند
وی از افتتاح آکادمی ورزش در زورخانه امیرعرب شهرستان بیرجند خبر داد و تصریح کرد: آکادمی ورزش از علاقهمندان در این حوزه ثبتنام میکند.
رئیس هیئت ورزش های زورخانهای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی خواستار کمک خیرین در عرصه ورزش شد و افزود: خیرین نباید از ورزش و ورزشکاران غافل باشند و باید آنها حمایت کنند.
قمری با بیان اینکه تا کنون هیچ خبری از کمک ۵۰ میلیون تومانی استاندار به هیئت زورخانهای و پهلوانی نشده است، افزود: اداره کل ورزش جوانان استان با مشارکت شهرداری و مدیرعامل شرکت کویر تایر توانسته است تا کنون ۱۴ میزبانی اردوی تیم ملی را داشته باشد.
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