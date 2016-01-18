به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری پیش از ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان و ورزشکاران هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان بوشهر اظهار داشت: برای داشتن یک جامعه پرنشاط و بالنده باید ورزش در بین افراد جامعه گسترش یابد.
وی با اشاره به اینکه ورزش نقش مهمی در داشتن جامعهای سالم خواهد داشت، اضافه کرد: با نهادینه شدن ورزش در سطح جامعه شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی خواهیم بود.
امام جمعه بوشهر توسعه زیرساختهای ورزشی را به عنوان یکی از پیشنیازهای توسعه ورزش در استان دانست و بیان کرد: یکی از ورزشهای مهمی که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، ورزش شنا است.
وی با تاکید بر لزوم توجه به آموزش، استعدادیابی و پرورش قهرمانان رشته شنا بهویژه در سنین کودکی و نونهالی، خاطرنشان کرد: باید استخر مناسب با استانداردهای بین المللی در استان بوشهر ایجاد شود تا استعدادهای این رشته بیش از پیش ظهور کنند.
آیتالله صفایی بوشهری خواستار آموزش شنا به صورت علمی و استاندارد به دانش آموزان به شکل همگانی شد و تصریح کرد: ارائه آموزشهای مناسب زمینهساز شناخت و معرفی استعدادها در این زمینه خواهد بود و باید مسابقات شنا در ردههای سنی مختلف در استان برگزار شود.
وی با تاکید بر لزوم طراحی سیستم اسپانسرینگ در ورزش استان بوشهر، ادامه داد: مدیریت صحیح اقتصاد ورزش در استان بوشهر یک ضرورت انکارناپذیر است.
