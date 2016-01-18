  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۵۶

چهارمین جشنواره بورس ایده ها برگزارمی شود

چهارمین جشنواره بورس ایده ها برگزارمی شود

مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه سمنان گفت: چهارمین جشنواره بورس ایده ها در حوزه انرژی اسفندماه دراین دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان برهانی گفت: این جشنواره در راستای تحقق کسب ایده ها در زمینه انرژی و ارتقای سطح علمی دانشجویان و علاقه مندان در حوزه انرژی و گسترش فناوری، خلاقیت و ایده پروری برگزار می شود.

وی تصریح کرد: تكنولوژی های نوین انرژی، تكنولوژی های انرژی هسته ای، اقتصاد، انرژی و محیط زیست، صرفه جویی و بهینه سازی انرژی، انرژی های تجدید پذیر، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت آب و برق و انرژی و بحران آب از محورهای این جشنواره هستند.

مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه سمنان گفت: ایده های برتر این جشنواره برای حمایت و تجاری سازی به پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان معرفی می شوند.

کد مطلب 3027897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها