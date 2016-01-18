انقلاب اسلامی همچنان به تبیین گفتمان نیاز دارد/ غرب در کمین نفوذ

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد قائم مقامی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری کاروان گفتمان انقلاب اسلامی در سالن جلسات سپاه ناحیه امام علی (ع) اهواز اظهار کرد: این گفتمان مجموعه ای از نیروهای ارزشمند و دغدغه مند است که می خواهد با استفاده از ظرفیت های موجود جامعه گفتمان رهبری را با هدف مقابله با نفوذ و تحریف مکتب امام (ره) در بین اقشار مختلف جامعه و در دل مردم نهادینه کند.

وی افزود: در راستای تبیین موضوع فعالیت مرکز گفتمان انقلاب اسلامی فعالیت هایی که به منظور تبیین هرچه بیشتر گفتمان انقلاب اسلامی داریم، کار ما بیشتر در حوزه مسائل نظری و عملی و به ویژه نظریه پردازی است.

عضو مرکز گفتمان انقلاب اسلامی کشور تصریح کرد: گفتمان انقلاب همچنان نیاز به تبیین و باز تعریف به ویژه در ارتباط با حوادث منطقه دارد اما منظور از بازتعریف این نیست که اصول و ارزش ها عوض شود بلکه باید شرایط پیرامونی و اجتماعی و نسبت انقلاب اسلامی با آنها شناخته شود.

قائم مقامی ادامه داد: اعتقاد داریم که انقلاب اسلامی واقعه عظیمی بود که بر مبنای ضرورت و نیاز رخ داد و تنها جنبه ملی و منطقه ای نداشت بلکه به گونه ای است که با قاطعیت می شود گفت واقعه ای عظیم تر از این رخ نداده است.

وی عنوان کرد: انقلاب اسلامی واقعه ای است که با اشراف به دنیای کنونی رخ داد و معتقدیم که انقلاب اسلامی بازگشت به خداوند و دین است و پس از تجربه های مختلف یعنی دین های مخدوش و تحریف شده و معرفی بد از دین و بی اعتنایی به آن انقلاب اسلامی رخ داد. با وقوع انقلاب این گفتمان مطرح شد که جهان باید به مسیر خداوند برگردد.

عضو مرکز گفتمان انقلاب اسلامی اضافه کرد: به دلیل اتکا به قرآن، ولایت و همراهی مردم راه انقلاب ما از همینجا از راه بقیه انقلاب ها جدا می شود.

قائم مقامی بیان کرد: همه انقلاب هایی که تاکنون شاهد وقوع آنها بودیم دچار استحاله شدند اما انقلاب اسلامی چون ریشه در حقیقتی بیکران و ناب دارد بعد از وقوع با گذشت زمان نه تنها دچار استحاله نشد بلکه تازه تر و شکوفا تر شده است.

استاد حوزه علیمه و دانشگاه گفت: دو جریان در حوزه انقلاب وجود دارد، جریانی که آن را فهمیده و مدافع آن است و جریانی که انقلاب را درک نکرده و معتقد به استحاله انقلاب و کنار آمدن با شرایط اجتماعی است.

وی یادآور شد: گفتمان انقلاب جنبه های مثبت غرب را حفظ می کند اما در برابر جنبه های منفی آن می ایستد و مقابله می کند.

آیت الله قائم مقامی با اشاره به اینکه اکنون در مقطع حساسی قرار داریم گفت: دکوکراسی در نظام ما جدی است اما در غرب تنها در حد حرف است و التزام عملی به آن ندارند.

وی با بیان اینکه مردمسالاری بدون خداسالاری امکان وقوع ندارد، گفت: انقلاب اسلامی دموکراسی واقعی را در جهان مطرح کرد، به همین دلیل انتخابات جدی و به فرمایش رهبری نشان دهنده حضور واقعی مردم در صحنه است.