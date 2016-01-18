به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی تیم‌های بزرگسالان و امید استقلال که در زمین شماره دو مجموعه آزادی برگزار شد، حاشیه‌هایی در پی داشت که در زیر خواهید خواند:

* بازیکنان استقلال از درگذشت رضا احدی متاثر و ناراحت بودند و برای خانواده وی از خداوند بزرگ صبر تقاضا کرد.

* سرمربی استقلال که روز گذشته به دلیل کسالت زودتر تمرین را ترک کرده بود، امروز هم شرایط مساعدی نداشت و با لباس شخصی نظاره‌گر بازی بازیکنانش بود.

* علی سامره سرمربی امیدهای استقلال نیز درگذشت رضا احدی را تسلیت گفت و از بازیکنانش خواست با تمام قدرت مقابل بزرگسالان بازی کنند.

* سیدمهدی رحمتی هنگام بازی کنار زمین به طور اختصاصی تمرینات ویژه‌ای را انجام داد.

* علی سامره در خصوص رضا احدی نیز گفت او بازیکن بزرگی بود و مظلومانه و در تنهایی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

* مادر یکی از بازیکنان امید قصد داشت در زمین شماره ۲ حاضر شود و بازی فرزندش را ببیند اما عوامل ورزشگاه به او اجازه ورود ندادند.

* میلاد شعبانلو که قرار بود در تیم امیدهای استقلال قرار بگیرد با درخواست مظلومی از سامره به تیم بزرگسالان آمد و برای آنها بازی کرد.