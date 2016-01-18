به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با بیان اینکه ساخت کمپ ترک اعتیاد در اراضی کشاورزی، نیازی به تغییر کاربری ندارد و افزود: کمپ های ترک اعتیاد باید دارای استاندارهای مورد تائید بهزیستی باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه افرادی که به بهانه ساخت کمپ‌های ترک اعتیاد به دنبال تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، سودجو بوده و قصد فروش این اراضی به قیمت بالاتر داشته اند.

استاندار زنجان گفت: اگر کسی از روی خیرخواهی قصد راه‌اندازی کمپ ترک اعتیاد داشته باشد می‌تواند فقط به‌اندازه متراژ ساختمان موردنظر خود، مجوز ساخت‌وساز بگیرد و کسی هم مشکلی ندارد.

انصاری تأکید کرد: در خصوص دریافت جریمه نقدی از کسانی که اقدام به توزیع مواد مخدر می‌کنند، دادستان استان زنجان می‌تواند متنی ارائه داده و از شورای عالی بخواهد تا نسبت به تغییر تعرفه جرائم، متناسب با تغییرات تورم اقدام کنند.

همچنین معاون دادستان زنجان گفت: كمپ‌های ترك اعتیاد موظف‌اند افرادی را كه ظرف مدت شش ماه موفق به ترك اعتیاد نشده‌اند به دادگستری معرفی كنند تا بقیه مراحل ترك خود را در زندان بگذرانند.

محمدرضا احمدی افزود: هیچ گزارشی از جانب كمپ‌ها دریافت نكرده‌ایم و به درستی نمی‌دانیم كه آیا كمپ‌ها وظیفه خود را به درستی انجام می‌دهند و یا این‌كه همه متقاضیان برای ترك، قبل از موعد مقرر موفق به سم‌زدایی می‌شوند.

وی ادامه داد: خودروهای توقیفی قاچاقچیان موادمخدر نیز از چند سال گذشته بلاتكلیف مانده و حتی از برخی از آن‌ها فقط بدنه‌ای باقی مانده كه گوشه پاركینگ خاك می‌خورد.

معاون دادستان زنجان افزود: تعیین تكلیف این خودروها از جانب شورا مسئله‌ای است كه شروع شده است، ولی نیاز به تسریع امر دارد.

احمدی گفت: در واقع متاسفانه این قانون اثر بازدارندگی خود را از دست داده است چراكه متناسب با میزان تورم نیست. مثلا قاضی برای كشف ۵۰ گرم شیشه فقط می‌تواند فرد را تا سقف چهار میلیون ریال جریمه كند.

معاون دادستان زنجان گفت: جرایم نقدی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی هر سه سال یك‌بار بر اساس تورم تغییر می‌كند، اما در خصوص توزیع و پخش موادمخدر این‌طور نیست.

احمدی افزود: تا سه سال پیش قضات در اعمال تناسب برای مجازات دست‌شان باز بود، اما در حال حاضر مجازات كشف یك گرم تریاك فقط ۸۰ هزار ریال است.