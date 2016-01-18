ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در قائمشهر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عشقی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قائمشهر، با بیان اینکه دادستانی یکی از مراجع چهارگانه پاسخگو نسبت به تأیید صلاحیت کاندیداهاست، گفت: در فاصله کمتر از یک هفته دادستانی به استعلام ۷۶۰ نفر کاندیدای مجلس خبرگان رهبری و ۱۲ هزار و ۴۰ نفر کاندیدای مجلس در سطح کشور پاسخ داد.
وی ادامه داد: در حوزه شورای نگهبان سه نفر و در مجلس شورای اسلامی ۳۹ نفر دارای سابقه بودهاند.
دادستان قائمشهر بابیان اینکه از ۳۰۵ نفر کاندیدای مجلس شورای اسلامی در سطح استان مازندران، ۱۲ نفر دارای سابقه بودند، اذعان کرد: در شهرستان قائمشهر ۵۰ نفر ثبتنام کننده داشتیم که پس از بررسیهای بهعملآمده شش نفر سابقه کیفری داشتند.
عشقی تصریح کرد: نقش و رسالت دستگاه قضایی در جریان برگزاری انتخابات در دو حوزه پیشگیری و مبارزه با جرائم و تخلفات انتخاباتی تعریف میشود.
وی از تشکیل ستاد پیشگیری و مبارزه با جرائم انتخاباتی در شهرستانها خبر داد و عنوان کرد: تاکنون این ستاد در شهرستان چهار جلسه برگزار کرد که از ۲۱ مصوبه آنها، ۱۹ مصوبه اجرایی شده است.
دادستان قائمشهر خاطرنشان کرد: در دادسرا و دادگاه شهرستان، شعبه ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی تشکیلشده است.
عشقی در بخش دیگری از سخنان خود، به اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ اشاره کرد و عنوان داشت: یکی از عمدهترین اصلاحات این قانون بحث مجازات جایگزین حبس است که در ماده ۶۴ آن، قانونگذار دست قاضی دادگاه را برای این امر باز گذاشته است.
وی تأکید کرد: در ماده ۷۴ این قانون هم آمده که قضاتی که پیشبینی اجرای مجازات جایگزین حبس را برای متهم دارند باید تابع آییننامههای قوه قضاییه باشد.
دادستان قائمشهر خاطرنشان کرد: این مجازاتهای جایگزین حبس شامل خدمات عمومی رایگانی است که از سوی قاضی، مجرمین، در جرائم کماهمیت در اختیار ادارات و نهادها قرار میگیرند.
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