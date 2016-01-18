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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۳۸

استاندار عنوان کرد:

سفر معاون اول رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد به تعویق افتاد

سفر معاون اول رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد به تعویق افتاد

یاسوج - استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: سفر دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد چند روز به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی خادمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران دلیل این امر را برنامه های پیش بینی نشده با توجه به اجرایی شدن برجام عنوان کرد و افزود: این سفر به آینده نزدیک موکول شد.

استاندار اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از وزیران قرار بود، فردا سه شنبه برای افتتاح چند پروژه مهم عمرانی و صنعتی و بررسی مشکلات کهگیلویه و بویراحمد به این استان سفر کنند.

وی اظهار داشت: در سفر اسحاق جهانگیری و هیئت همراه، فاز اول کارخانه آجر دهدشت و طرح بزرگ آبرسانی سه هزار و ۵۰۰ هکتاری از رودخانه زهره به دشت امامزاده جعفر گچساران افتتاح خواهد شد.

خادمی در پایان افزود: زمان سفر معاون اول رئیس جمهوری متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 3027912

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