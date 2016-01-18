سركرده باندسرقت خودروهای محلات دستگیر شد/كشف سوخت قاچاق در دلیجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سیدنورالدین حسینی در این باره گفت: مدتی پیش گزارش هایی از سرقت چندین دستگاه خودروی پیكاپ و تویوتا هایلوكس به پلیس شهرستان محلات اعلام شد که با به دست آمدن سرنخ ها و مداركی مشخص شد خودروها بعد از سرقت به استان های غربی كشور انتقال داده می شوند.

وی ادامه داد: در اقداماتی تخصصی سارقان كه اهل یكی از استان های غربی كشور بودند شناسایی شدند و برنامه ریزی عملیاتی پلیس برای دستگیری آنان آغاز شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مركزی خاطرنشان كرد: با هماهنگی های صورت گرفته با دستگاه قضایی تیمی از كارآگاهان به استان محل اختفای متهمان اعزام شدند و موفق شدند سركرده باند را در عملیاتی دستگیر و برای تكمیل تحقیقات به پلیس آگاهی استان انتقال دهند.

وی گفت: در اعترافات متهم دستگیر شده و با توجه به اسناد و مدارك موجود مشخص شد كه شش دستگاه خودروی تویوتا هایلوكس و پیكاپ توسط اعضای این باند، سرقت و به استان های غربی انتقال شده است.

حسینی از ادامه تحقیقات در این پرونده خبر داد و گفت: برنامه ریزی لازم برای دستگیری دیگر اعضای این باند در حال پیگیری است.

كشف ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در دلیجان

۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در عملیات ماموران پلیس در شهرستان دلیجان كشف شد.

براساس این گزارش ماموران انتظامی شهرستان دلیجان از تردد یك دستگاه كامیون حامل سوخت قاچاق در ۱۵كیلومتری محور شرقی این شهرستان مطلع شدند که بلافاصله یك اكیپ انتظامی برای بررسی موضوع در محل مورد نظر حاضر شده و پس از چند ساعت گشت زنی كامیون مورد نظر را شناسایی شد.

پس از توقیف و بازرسی این کامیون از آن ۲۲ هزار لیتر نفت كوره قاچاق به ارزش ۲۰۰میلون ریال كشف و راننده كامیون دستگیر و پس از تشكیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف محموله لوازم خانگی قاچاق در خنداب

محموله ۲۹۰ میلیونی لوازم خانگی قاچاق در شهرستان خنداب توقیف شد.

براساس این گزارش ماموران انتظامی خنداب از تردد یک دستگاه نیسان وانت حامل کالای قاچاق در محور ملایر به طرف خنداب مطلع شدند.

با اعلام این خبر بلافاصله یک اکیپ گشت انتظامی برای بررسی موضوع در محور مذکور حاضر شدند و پس از چند ساعت کنترل محور، خودروی مورد نظر شناسایی و متوقف شد که پس از بازرسی از آن تعدادی لوازم برقی از قبیل چای ساز، ساندویچ ساز، اتوبرقی، اتوبخار، همزن برقی، سشوار، ریش تراش و اتوی مو، به ارزش ۲۹۰ میلیون ریال کشف شد.

در این رابطه سه نفر سرنشینان خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.