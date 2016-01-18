شاخص بورس امروز کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز بورس و اوراق بهادار تهران، شاخص کل با ۳۰۴ واحد افت به ۶۵ هزار و ۴۲۴ واحد رسید. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۶۳۶ واحدی به عدد ۷۱ هزار و ۹۹۸ واحد رسید.

شاخص بازار اول در حالی با کاهش ۲۷۹ واحدی به عدد ۴۴ هزار و ۷۱۸ واحد رسید که شاخص بازار دوم با ۲۸۱ واحد کاهش به رقم ۱۴۷ هزار و ۳۷۳ واحد دست یافت.

در پایان معاملات امروز، ارزش کل معاملات بورس تهران به بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان بالغ شد و یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون سهم طی ۷۷ هزار و ۷۱۲ نوبت داد و ستد شد.