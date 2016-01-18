  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۴۵

شاخص بورس امروز کاهش یافت

شاخص بورس امروز کاهش یافت

شاخص کل بورس تهران امروز با افت ۳۰۴ واحدی در کانال ۶۵ هزار واحدی ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز بورس و اوراق بهادار تهران، شاخص کل با ۳۰۴ واحد افت به ۶۵ هزار و ۴۲۴ واحد رسید. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۶۳۶ واحدی به عدد ۷۱ هزار و ۹۹۸ واحد رسید.

شاخص بازار اول در حالی با کاهش ۲۷۹ واحدی به عدد ۴۴ هزار و ۷۱۸ واحد رسید که شاخص بازار دوم با ۲۸۱ واحد کاهش به رقم ۱۴۷ هزار و ۳۷۳ واحد دست یافت.

در پایان معاملات امروز، ارزش کل معاملات بورس تهران به بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان بالغ شد و یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون سهم طی ۷۷ هزار و ۷۱۲ نوبت داد و ستد شد.

کد مطلب 3027922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها