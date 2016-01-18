برنامه های ویژه پلیس امنیت تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل هلالی محمدی در حاشیه برگزاری همایش روسای ادارات نظارت بر اماکن عمومی افزود: سالانه نشست تخصصی روسای ادارات نظارت بر اماکن عمومی استان های کشور برگزار می شود و امسال با توجه به شعار سال با عنوان «همدلی و همزبانی دو لت و ملت» برگزاری این نشست به صورت ویژه در دستور کار پلیس نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت.

وی افزود: همکاری با بخش صنفی و سازمان های مسئول در ارتباط با فعالیت نظارت بر اماکن عمومی یکی از اولویت های این پلیس است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا با تأکید بر توسعه روابط این پلیس با بخش اصناف و سازمان های ذی ربط ادامه داد: جمع بندی اقداماتی که در طول سال ۹۴ انجام شده نیز از اهداف برگزاری این همایش یک روزه است.

سردار هلالی محمدی گفت: موضوع اصلی که در ارتباط با این همایش مطرح است پرداختن به بحث «نفوذ» است و فرماندهی کل قوا در بحث نفوذ تأکیدات بسیاری داشته اند.

وی ادامه داد: پرداختن به بحث نفوذ فرهنگی و اقتصادی از بستر اصناف و اماکن عمومی که امکان رخنه در این حوزه وجود دارد، محور اصلی این همایش و نشست یک روزه است.

سردار هلالی محمدی گفت: باید با شناخت دقیق بسترهای نفوذ در حوزه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شناسایی و در این راستا برنامه ریزی های لازم صورت بگیرد.