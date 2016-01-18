به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد بزرگداشت دهه فجر، در آستانه سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اولین جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در معاونت سواد آموزی استان بوشهر برگزار شد.

غلامرضا دانش فر معاون سوادآموزی استان اظهارداشت: باید تلاش شود تا انقلاب اسلامی و دستاوردهای ارزنده آن به درستی به نسل جدید معرفی گردد زیرا برای نسل جوان باور اینکه ملت بزرگ ایران توانست در بهمن ۱۳۵۷با دستی خالی و فقط با تکیه بر وحدت و همدلی، ایمان به خدا و رهبری شجاعانه حضرت امام (ره) یک رژیم سرپا مسلح و مطمئن از حمایت های همه جانبه قدرت‌های استعماری را کنار بگذارد و یک حکومت مردم سالار دینی را ایجاد کند شاید مقداری آسان نباشد و این وظیفه ماست که به بیان تجربیات و دستاورهای انقلای اسلامی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی،اقتصادی و... برای آنان بپردازیم.

دانش فر با اشاره به نقش حضرت امام(ره) و اندیشه‌های ایشان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: باید چارچوب‌های فکری و رفتاری حضرت امام(ره) به‌طور صحیح ترویج و تبلیغ شود تا تمامی کسانی که داعیه پیروی از حضرت امام(ره) را دارند به مرور زمان اندیشه‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی دور نشده و برای نسل جوان اندیشه و رفتار امام(ره) به‌عنوان الگو مورد توجه جدی آنان قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی سال ۵۷ در ایران نسبت به انقلاب در بسیاری از حکومت‌ها و کشورهای دیگر فرق دارد، گفت: در انقلاب اسلامی سال ۵۷ نقش مردم امری انکار نشدنی است و از آن موقع تاکنون این نقش مردم برجسته‌تر هم شده است و اصلی ترین نقش به مردم داده شده بنحوی که مسئولان عالی نظام توسط مردم و با نظر و اقبال عموم انتخاب می شوند و پس از آن نیز مردم هستند که بر کار مسئولان نظارت دارند.