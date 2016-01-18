تعیین بودجه مشارکتی برای اقدامات فرهنگی در سطح شهر اصفهان

علی قاسم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد با کم شدن برنامه‌های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان نسبت به سال گذشته اظهار داشت: تصور من این است که با توجه به تابلوهای شهرداری در سطح شهر که برنامه های این سازمان را معرفی می کند، شهروندان به برنامه‌های جاری این سازمان عادت کرده‌اند.

وی افزود: شاید مطالبه شهروندان به اتفاقات بزرگ شهری برمی‌گردد به طور مثال پس از اردیبهشت‌ماه که آخرین برنامه هفته‌‌های گردشگری مربوطه به بازارچه حسن‌آباد برگزار شد، دیگر چنین برنامه‌هایی نداشتیم اما برنامه های جاری این سازمان به قوت خود ادامه دارد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان در پاسخ به اینکه بیشتر برنامه‌های فرهنگی شهرداری در مرکز شهر متمرکز شده است، در ارتباط با برنامه‌‌های این سازمان برای محلات داخلی شهر اصفهان ابراز داشت: یک اتفاق خوب در شهرداری اصفهان استقرار معاونان فرهنگی اجتماعی در مناطق مختلف شهر است که ماموریت تحقق شعار محله‌وری را برعهده دارند به این معنا که مسائل و مشکلات هر محله شناسایی می‌شود تا با استفاده از ظرفیت‌های محله این مشکلات رفع شود.

تابلوهای محلات محل ارائه پیام‌های فرهنگی به جای پیام‌های تبلیغاتی می‌شوند

وی اضافه کرد: این حضور ما را به این سمت و سو برده است تا سازه‌های تبلیغاتی را به سمت محلات ببریم و بر این اساس به زودی سطح شهر خلوت‌تر و تابلوهای محلات بیشتر محل ارائه پیام‌های فرهنگی تا پیام‌های تبلیغاتی قرار می‌گیرند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با بیان اینکه دو سطح بودجه برای فعالیت‌های فرهنگی داریم، ابراز داشت: یک سطح بودجه از کمیته مشارکت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تامین و به عنوان مساعدت و بر اساس سطح فعالیت مراکز تامین می‌شود و مراکز فرهنگی بر اساس فرم ارزشیابی، میزان فعالیت و رتبه های مختلف بودجه‌ می‌گیرند که البته هر سال نیز این مراکز بازیابی می‌شوند.

وی اضافه کرد: بخشی از بودجه فعالیت‌های فرهنگی نیز مشارکتی است که اگر این مراکز در موضوعات پیشنهادی شهرداری مشارکت کنند، قرارداد مجزایی با آنها می بندیم و از توان آنها برای حل مسائل شهری استفاده مي کنیم.

قاسم زاده ابراز داشت: نمونه بودجه سطح دوم در دهه محرم در سطح شهر با بنرهای «هیئات من الذلة» قابل مشاهده بود که مردم و هیئات با عشق و علاقه در توزیع آنها نقش داشتند.

وی ادامه داد: همچنین در چهار محله محروم اصفهان امکانی ایجاد شده تا از توانمندی زنان سرپرست خانوار استفاده شود به این شکل که با مشارکت خیریه‌ها بازار عرضه برای آنها ایجاد می‌کنیم.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان تاکید کرد: درباره مشارکت در زمینه رفع مشکلات فرهنگی شهر هر کس که بخواهد با این معاونت همکاری داشته باشد، همیاری می‌کنیم و اصراری هم نداریم که نام شهرداری به میان بیاید.

ارائه تقویم مکان و زمان به مراکز فرهنگی

وی اضافه کرد: برای این نوع از مشارکت تقویم مکان و زمان به مراکز فرهنگی دادیم که مثلا برای روز ۲۵ آبان هشت نقطه شهر اصفهان به عنوان مناطقی اعلام شد که اگر این مراکز در این مناطق برنامه یا همایشی ترتیب دهند، هزینه‌های آن را ما را پرداخت می کنیم.

قاسم‌زاده گفت: حتی حاضریم برای برگزاری مناسبت‌های مذهبی در مناطق محروم مانند حصه، زینبیه و ... مکانی برای هیئت و گروه‌ها بسازیم.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری کارگاه‌های خانه ای به رنگ شادی در حصه و زینبیه آن را چشاندن طعم زندگی به مردم توصیف کرد و گفت: این برنامه در قالب جنگ شاد و مفرح با موضوع اعتياد و عوارض اجتماعی آن برنامه ريزی شده بود.