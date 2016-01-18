جشنواره فیلم «مقاومت» شهادت حاج سیاح طاهری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» با صدور اطلاعیهای شهادت حاج سعید سیاح طاهری بنیانگذار جشنواره دانشآموزی فیلم دفاعمقدس تسلیت گفت.
متن کامل اطلاعیه به این شرح است:
«بسم رب الشهداء و الصدیقین
پل شهادت زیباترین و اصلی ترین گذرگاه رسیدن به معبود است که شهدای گرانقدر با عبور از این گذرگاه درخشان برای همیشه جاویدان باقی می مانند و عزت، شرافت و سربلندی را برای امت اسلامی به جای گذاشته و ثبات و استمرار خط سرخ شهادت را با خون خود تضمین نمودند و راه شجاعت را به همگان آموختند.
بار دیگر یکی از مردان الهی و هم تبار عاشورائیان به فیض عظیم شهادت نائل آمد و روح پاکش با ارواح شهیدان والامقام خصوصاً حضرت سید الشهداء(ع) در ملکوت اعلی ماوی گزید.
شهادت این سردار سرافراز میدان های هنر، جهاد و شهادت و مجاهد خستگی ناپذیر که همواره، علاوه بر حضور مستمر در عرصه های نبرد علیه استکبار فرماندهان جبهه های فرهنگی و بنیانگذار جشنواره دانشآموزی فیلم دفاع مقدس را به پیشگاه ملت بویژه جامعه هنری کشور تسلیت می گوییم.»
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