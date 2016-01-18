بازگشایی قدیمی ترین مدرسه کرمان/ بنای تاریخی جان گرفت

علی بابایی در گفتگو با مهر اظهارداشت: مدرسه حیاتی در بازار قدیم کرمان یکی از بنایهایی بود که مدتها به حال خود رها شده و در حال تخریب بود اما طبق تصمیمی که توسط استاندار کرمان گرفته شد بازسازی این مکان با تلاش شهرداری کرمان و تحت نظارت کارشناسان میراث فرهنگی آغاز شد.

وی افزود: هم اکنون کار مرمت این بنا به پایان رسیده و تجهیز شده است و به عنوان موزه تاریخ و فرهنگ کرمان بازگشایی می شود.

شهردار کرمان ادامه داد: این بنا در چند فاز مختلف و تغییر کاربری به یکی از مکانهای اصلی بازدید گردشگران تبدیل خواهد شد و فرهنگ و آداب و رسوم مردم کرمان به تصویر کشیده می شود.

وی ادامه داد: این بنا توسط شهرداری خریده شده ایت و دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه خرید این بنا و یک میلیارد نیز هزینه مرمت بنا شده است.

بابایی ادامه داد: تمام مراحل کار زیر نظر کارشناسان زبده میراث و تلاش شبانه روزی کارشناسان شهرداری انجام شده است و نتیجه آن تاسیس موزه ای آبرو مند در قلب بازار کرمان است.

وی گفت: استحکام بخشی، مرمت بدنه ساختمان و درها و پنجره های موزه با مصالح سنتی انجام شد و حتی از آجرهایی در این موزه استفاده شد که دقیقا قالب بندی آجرهای اصلی بودند.

وی همچنین از مرمت و کف سازی و بنده سازی کوچه منتهی به این موزه خبر داد.