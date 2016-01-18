ورود یک سامانه بارشی به چهارمحال و بختیاری

مهرداد قطره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک سامانه بارشی به استان چهارمحال و بختیاری وارد می شود، اظهار داشت: این سامانه بارشی از اواخر روز سه شنبه وارد استان چهارمحال و بختیاری می شود و موجب بارش برف و باران در مناطق مختلف استان می شود.

وی افزود: این سامانه بارشی آب و هوای استان را تا روز چهارشنبه تحت تاثیر خود قرار می دهد.

مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری افزود: فعالیت بیشتر این سامانه در شمال غربی استان چهارمحال و بختیاری است.

وی با اشاره به کاهش دما در سطح استان، عنوان کرد: گلخانه داران و کارگاه های تولید قارچ باید دمای سالن های تولیدی خود برای جلوگیری از خسارت در پی کاهش دما، تنظیم کنند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کشاورزان از هرس درختان در این زمان خودداری کنند چرا که هرس درختان در زمستان و پایین بودن دمای پایین هوا به درختان آسیب می رساند.