نامزدهای انتخاباتی اخلاق را سرلوحه قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی بعدازظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی هیات های اجرایی و کارشناسان حوزه‌های انتخابیه غرب مازندران که به میزبانی شهرستان نوشهر گفت: ایران جزو شش کشور برتر جهان در حوزه برگزاری انتخابات است.

وی افزود: این نشان از وجود دموکراسی در بطن و جان انقلاب و حضور مردم است و همه امورات کشور بارأی مستقیم و غیرمستقیم مردم صورت می‌گیرد و انتخابات سبب چرخش قدرت و حضور پرنشاط نخبگان در کشور می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان مازندران گفت: دولت به دنبال آن نیست که چه کسی رأی بیاورد بلکه تنها و فقط تلاش دولت برای برگزاری انتخابات با سلامت و قانونمند و بی‌طرفی در بستر مر قانون است.

وی در ادامه با اشاره به وظیفه کاندیداها و هواداران در رعایت اخلاق گفت: نامزدها و هواداران باید رعایت اخلاق را در سرلوحه فعالیت خود قرار دهند و حفظ آبروی مؤمن یک واجب است و نباید در فضاهای مجازی و واقعی به یکدیگر نسبت ناصواب دهند.

وی خطاب به هواداران کاندیداها گفت: اولویت مصلحت کشور بر منافع شخصی یک اصل است و انتخابات و نتایج انتخابات در انحصار شخص و حزب خاصی نیست.

یونسی در خصوص اهمیت رفتار مجریان و احزاب گفت: انتخابات یک آزمایش خلوص برای مجریان و احزاب است و همه تصمیماتمان یک فرصت و امانت‌داری است.

وی در بخش دیگر با اشاره به فرجام برجام و تلاش دولت تدبیر و امید در ذیل رهنمودهای رهبری گفت: برجام به‌طور واقع یک اقدام بسیار ارزشمند، عاقلانه، مدبرانه و متعهدانه توسط دولت تدبیر و امید بود که تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری به نتیجه رسید و حقانیت، صداقت و عزت مردم ایران اسلامی در پیروزی برجام به‌تمامی جهانیان به اثبات رسید.

وی تأکید کرد: هیچ انقلابی در جهان به‌اندازه پایداری و ماندگاری انقلاب اسلامی ایران وجود ندارد و این درحالی‌که همه انقلاب‌ها از ماهیت خود دست کشیدند اما این ماهیت انقلاب اسلامی در همه مذاکرات هسته‌ای و روند برجام حفظ شد و پیروزی واقعی برای مردم ایران اسلامی بوده است.