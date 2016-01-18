افزایش ۷۰ درصدی کشف کالای قاچاق در آذربایجان شرقی طی ۹ ماه گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری ظهر دوشنبه در نشست مشترک کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان های اردبیل، گیلان و آذربایجان شرقی در تبریز با اعلام این مطلب گفت: با استناد به گزارشات موجود آمار کشف قاچاق کالا در این استان طی ۹ ماه گذشته در مدت مشابه سال قبل از افزایش ۷۰ درصدی کشفیات خبر می دهد.

وی با بیان اینکه در این مدت همچنین شاهد افزایش ۶۵ درصدی کشفیات فرآورده های نفتی در سطح استان بودیم، تصریح کرد: هماهنگی استان های مرزی و در پیش گرفتن وحدت رویه مناسب برای مبارزه با قاچاق کالا نوید بخش کنترل قاچاق و شکوفایی اقتصاد شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: انتظار می رود با افزایش تولید در شرایط کنونی که برجام به نتیجه رسیده است، شاهد افزایش انگیزه تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل و رشد رقابت پذیری آنها باشیم.

وی اظهار داشت: با شرایط جدید می توان ضمن هم افزایی توان تولید کنندگان و امکانات موجود در داخل از ظرفیت های بالقوه استفاده مناسب داشته و موفقیت بیشتری در رابطه با کنتررل قاچاق کالا را شاهد باشیم.

شبستری با تاکید بر اینکه کشور اکنون نیازمند ایجاد اشتغال برای جوانان است، گفت: شرایط پسا تحریم فرصت خوبی است تا با توانمند سازی تولید و اشتغال در مقابل پدیده شوم قاچاق کالا ایستاد.

انحراف در شبکه توزیع سوخت از بین رفته است

معاون برنامه ریزی و هماهنگی اقتصادی و مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور هم در این جلسه گفت: با برنامه ریزی های انجام شده برای تامین سوخت در کشور زمینه انحراف در شبکه توزیع از بین رفته است.

قاسم خورشیدی ابراز داشت: طبق سازوکارهای فعلی چنان چه قیمت نفت خام به ۱۰۰ دلار افزایش یابد انحرافی در شبکه توزیع نخواهیم داشت و نگران تاثیر مکانیزم های جهانی در قاچاق سوخت نیستیم.

وی با ارائه آماری از میزان مصرف سوخت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال های گذشته افزود: میانگین مصرف سوخت ناوگان دیزلی کشور از ۵۴ میلیون لیتر در سال ۹۳ به ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر در آذر ماه امسال کاهش یافت.

خورشیدی همچنین اظهار داشت: موفقیت کشور در مبارزه با قاچاق سوخت موجب شده است تا با تامین انرژی نیروگاه ها از طریق گاز، هم اکنون جزو باشگاه صادرکنندگان فرآورده های پالایشگاهی در دنیا باشیم.