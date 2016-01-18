کره جنوبی بیشترین بودجه را به پژوهش اختصاص می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملکزاده امروز در بیست و یکمین تحقیقاتی علوم پزشکی رازی عنوان کرد: اگر در کارنامه سلامت ایران بنگریم، میبینیم که به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران به وضعیت بهتری دست یافتهایم.
وی افزود: وضعیت بهداشتی، وضعیت آب آشامیدنی، کاهش مرگ و میر کودکان، مادران، کاهش بیماریهای عفونی و ... نشان از ارتقای وضعیت سلامت در کشور دارند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تصریح کرد: اخیراً تا ۸۰ درصد علت مرگ و میر از بیماریهای غیرواگیر بوده است که این وضعیت بهتر کشور را نشان میدهد.
به گفته ملکزاده، عوامل خطر سلامت از نوعی به نوع دیگر تغییر کرده است و ما با چالشهای جدیدی روبرو شدهایم.
وی با بیان اینکه تولید مقالات امسال به ۴۰ هزار مقاله رسید، گفت: ما با تولید هزار مقاله در سال شروع کردیم و این تلاش دانشمندان حوزه پزشکی تحسینبرانگیز است.
به گفته معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، ۲۰ هزار سند در یک سال توسط پزشکان به تولید رسید؛ در حالی که ۱۰ درصد هیات علمی و ۱۰ درصد بودجه به تحقیقات این حوزه اختصاص یافته است. درواقع میتوان گفت از تولیدات علمی ۳۲ درصد سهم علوم پزشکی است، ولی ما میخواهیم سهم بالاتری در دنیا داشته باشیم.
ملکزاده با بیان اینکه برخی شاخصهای ما در تولیدات علمی پایین است، گفت: ما باید خود را با دنیا مقایسه کنیم تا بتوانیم به پیشرفتهایی نایل شویم. همچنین باید سهم کافی از بودجه داشته باشیم.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه کره جنوبی بیشترین بودجه را با میزان چهار درصد تولید ناخالص داخلی به پژوهشها اختصاص میدهد، گفت: در همه کشورهایی که از نظر علمی پیشرفتی حاصل شده، دولت سرمایهگذاری کرده و در کنار آن بخش خصوصی مشارکت داشته است.
ملکزاده تصریح کرد: بودجه زیر نیم درصد از تولید ناخالص ملی در شأن نظام نیست؛ یعنی باید به معنای واقعی بودجهای به این بخش اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه تعداد مقالات ایران از ترکیه و رژیم صهیونیستی بیشتر است و میتواند بیشتر باشد، گفت: با وجود کمبود بودجه، در دنیا مطرح شدهایم و این موضوع به دانشمندان جوان ما بر میگردد.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: ما تا اینکه بخواهیم همه مشکلات را برطرف کنیم، فاصله زیادی داریم. باید صندوقهای غیردولتی، ریسکپذیر و مشارکتی ایجاد شود تا آینده خوبی داشته باشیم.
ملکزاده در خصوص جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی گفت: امسال تعداد برگزیدگان محدود شده ولی بهترینها انتخاب شدهاند. همچنین مبلغ جایزه افزایش پیدا کرده است.
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