جزئیات حذف دفترچه بیمه در بیمارستانها/۶۰ میلیارد تومان صرفه جویی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر داوود حاجی قاسم علی در جمع خبرنگاران در خصوص طرح حذف دفترچه بیمه در بیمارستان ها افزود: این طرح از سال گذشته در برخی از بیمارستانها آغاز شد که اولین بیمارستان نیز بیمارستان الزهرا به عنوان بزرگترین بیمارستان اصفهان اجرایی شد.

وی گفت: در حال حاضر این طرح در ۳۰ بیمارستان کشور اجرایی می شود که استانهای کردستان، شیراز، کرمانشاه، جهرم، مازندران، تهران و... و. از جمله استانها هستند.

حاجی قاسم علی با اشاره به اینکه در تهران نیز در دو بیمارستان مرکز قلب و بیمارستان بهارلو طرح حذف دفترچه بیمه اجرا می شود، تاکید کرد: به عنوان سازمان بیمه سلامت آمادگی اجرای این طرح را در تمامی بیمارستانها داریم که البته پاراکلینیک ها، مطب ها و سایر مراکز درمانی نیز می توانند از این امکان بهره مند شوند.

مدیر کل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت با تاکید بر اینکه استقبال بیمارستانها بیش از سایر مراکز است، گفت: در حال حاضر ۴۰ میلیون بیمه شده تحت پوشش این سازمان هستند که ده درصد این افراد سالانه بستری می شوند و در سال بیش از ۲۰ میلیون دفترچه بیمه برای آنها چاپ می کنیم بطوریکه هر بیمه شده طی دو سال یک دفترچه بیمه عوض می کند.

حاجی قاسم علی با اشاره به اینکه با تمامی بیمارستانهای تامین اجتماعی، وزارت بهداشت و ارتش طرف قرارداد هستیم گفت: همچنین ۳۰ تا ۴۰ درصد بیمارستان های بخش خصوصی نیز طرف قرارداد ما هستند.

وی از اجرایی شدن طرح دریافت اطلاعات بیماران از سوی پزشکان از طریق موبایل طی ۶ ماه آینده خبر داد و گفت: از طریق وارد کردن یک کد، پزشکان می توانند با ارسال کد ملی به سیستم بیمه گری ما متصل و پاسخ اطلاعات بیمار را دریافت کنند و دیگر نیازی به دفترچه بیمه نخواهد بود.

حاجی قاسم علی همچنین از حذف اسناد کاغذی بیماران در آینده خبر داد و گفت: یکی از اهداف ما در آینده، اجرای طرح حذف اسناد کاغذی بیماران بستری شده در بیمارستانها به طوری که می توان با حذف ۴ میلیون سند در سال در اعتبارات صرفه جویی کنیم.

مدیر کل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت گفت: بیمارستان الزهرای اصفهان این امکان را فراهم کرده که اسناد بیماران را در این بیمارستان می توانیم آنلاین روئیت کنیم.

به گفته وی، با حذف دفترچه های بیمه سالانه ۶۰ میلیارد تومان می توان صرفه جویی کرد.