رئیس حوزه هنری استان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر دوشنبه با حضور مجید مصلحی مدیرکل امور استانها و مجلس حوزه هنری کشور، حجت الاسلام نوروزی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، مهدی رمضانی مدیرکل امور کتابخانه های استان و جمعی از هنرمندان در سالن اجتماعات حوزه هنری قزوین برگزار شد علی هوشمند به عنوان رئیس جدید حوزه هنری استان قزوین معرفی شد.

در این مراسم از خدمات پنج ماهه مسعود آتشگران رئیس سابق حوزه هنری قزوین تجلیل شد.

علی هوشمند پیش از این ریاست حوزه هنری یاسوج را برعهده داشت.

دراین مراسم مسعود آتشگران رئیس سابق حوزه هنری قزوین باارائه گزارشی ازفعالیت های انجام شده گفت:جمع آوری خاطرات سه مبارز دوران ستمشاهی، تولید مجله نقش جهاد سازندگی در قزوین، اتمام تولید شیخ نصرت، برگزاری نشست های تخصصی درباب شناخت تاریخ، نشست تخصصی بررسی دستور زبان روایت و آشنایی بازبان داستان، بررسی جایگاه نقش آفرینان داستان و آشنایی باساختار داستان مدرن، بررسی ادبیات پایداری، نقد و بررسی کتاب شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، از دیگر کارهای انجام شده است.

آتشگران بیان کرد: در هنرهای تجسمی هم اولین نشست تخصصی سال ۹۴ بعد از چهارمین جشنواره تولیدات، هماهنگی و برنامه ریزی برای پژوهش خط و خوشنویسی بر روی آثار و ابنیه باقیمانده تاریخی در قزوین و بررسی جایگاه مکتب نگاری قزوین در عصر صفوی و برنامه خوشنویسی در موضوع اربعین حسینی انجام شده است.

وی بیان کرد: اجرای نمایش صحنه ای خاک شیرین، با موضوع دفاع مقدس و رونمایی از کتاب باران در خیمه در بخش کودک و نشست تخصصی بررسی اهمیت تصویرسازی در تولید انیمیشن مهمترین فعالیت های امسال است.