به گزارش خبرنگار مهر، احسان شهابی ظهر دوشنبه در شورای هماهنگی روابط عمومی های استان همدان گفت: تلاش مجاهدان عرصه دیپلماسی و حمایت و پایداری ملت سلحشور ایران اسلامی خوشحال کننده است و ازمردم و دولتمردان عرصه مجاهدت و ایثار به خاطر مقاومت ها تشکر می کنیم.

وی با بیان اینکه امروز مدیران و مسئولان روابط عمومی های دستگاه های اجرایی و نهاد های خصوصی فعال در استان دور هم جمع شده اند تا از تجربیات یکدیگر بهره مند شوند، بیان کرد: براساس آخرین آمار ۱۵۰ مدیر روابط عمومی در استان همدان فعال است.

مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان بااشاره به در پیش بودن ۳۷ امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، گفت: بزرگداشت ایام الله دهه فجر باید با حضور حداکثری مردم همراه باشد.

شهابی با بیان اینکه خوشبختانه تجربه و توان مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی پاسخگوی نیاز دولتمردان است، از رسانه ها که همیشه یارو یاور دولت بوده اند قدردانی کرد و اظهار داشت: رسانه وظیفه خطیری به دوش می کشد و اطلاع رسانی بهنگام اصلی ترین وظیفه آن است.

وی از تشکیل ۹ ستاد شهرستانی دهه فجر خبر داد و افزود: ستادهای شهرستانی با هماهنگی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان برنامه ها را اجرا می کنند.

مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان همچنین ادامه داد: باید برنامه هایی از قبیل افتتاح پروژه ها و اعیاد و جشن ها در دستور کار قرار گیرد تا فرصتی در اختیار بدخواهان نظام برای اقدامات خرابکارانه قرار نگیرد.

شهابی همچنین با اشاره به اینکه باید در ایام دهه فجر نشاط اجتماعی را بر استان حاکم کنیم، گفت: منظور از نشاط صرفا برگزاری اعیاد و جشن ها نیست بلکه نشاط در برگزاری برنامه های پرمحتوای مناسبتی است.

احسان شهابی با بیان اینکه امروز چشم دنیا به ایران نگران است، گفت: مردم ایران تحت هر شرایطی پای آرمان های انقلاب باقی خواهند ماند و باید شاهد حضور همه سلایق در انتخابات باشیم.

مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان همچنین با بیان اینکه مردم باید برای حضور پرشور در انتخابات آگاهی لازم را کسب کنند، تاکید کرد: در این بین نقش رسانه ها بسیار سرنوشت ساز است.

وی از صدورکارت ویژه ای برای خبرنگاران در ایام انتخابات خبر داد و افزود: ورود و خروج خبرنگاران به تمام مراکز و شعب اخذ رای باید آزاد باشد.

احسان شهابی دررابطه با اعتبارات مالی مجمع عمومی شورای روابط عمومی های استان همدان نیز عنوان کرد: منبع اعتبارات مجمع عمومی شورا، حق عضویت است و اگر ۱۵۰ مدیر روابط عمومی استان حق عضویت خود را به موقع پرداخت کنند اعتبارات شورا تامین خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در نشست هایی که در خانه مطبوعات داشتیم اغلب رسانه ها از همکاری نکردن روابط عمومی های استان گلایه مند بودند، گفت: مدیران روابط عمومی ها باید با اصحاب رسانه همکاری کنند و در جلسات رسانه ها را گزینشی دعوت نکنند.