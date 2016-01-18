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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۰۷

عزیزی خبر داد:

آزمون استخدامی شهرداریهای کهگیلویه و بویراحمد جمعه برگزار می شود

آزمون استخدامی شهرداریهای کهگیلویه و بویراحمد جمعه برگزار می شود

یاسوج - مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه وبویراحمد از برگزاری آزمون استخدامی شهرداری ها در روز جمعه دوم بهمن ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم عزیزی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگارن گفت: متقاضیان میتوانند برای دریافت کارت ورود به جلسه از امروز دوشنبه ۲۸ دی ماه به پورتال استانداری مراجعه کنند.

وی آخرین مهلت دریافت کارت را پایان روز پنج شنبه یکم بهمن ماه جاری عنوان کرد و افزود: دربهای سالن برگزاری آزمون رأس ساعت هشت صبح بازگشایی و ساعت هشت و سی دقیقه بسته می شوند و متقاضیان باید در زمان مقرر در سالن حاضر باشند.

عزیزی اظهار داشت: آزمون استخدامی شهرداری ها رأس ساعت ۹ صبح در دانشگاه آزاد یاسوج برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه به همراه داشتن وسایل ارتباطی، گوشی تلفن همراه، ماشین حساب، لب تاپ و ...در این آزمون تقلب محسوب می شود، اظهار داشت: همراه داشتن کارت ورود به جلسه و مدارک شناسایی عکس دارمعتبر برای ورود به حوزه برگزاری آزمون ضروری است.

کد مطلب 3027957

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