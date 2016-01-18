امنیت فرودگاه قاهره زیر ذربین روس ها و اروپایی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، طارق زکی رئیس بخش امنیت پرواز مصر اعلام کرد: هیئتی از هوانوردی روسیه از مسکو به قاهره آمده است تا از اقدامات امنیتی فرودگاه قاهره مطلع شود و هدفش تهیه گزارش و از سرگیری پروازها میان مصر و روسیه است که از اواخر اکتبر گذشته قطع شده، است.

وی افزود: هیئت روسی شامل چهار بازرس هوانوردی روسیه به ریاست ویکتور کونیوخوف یکی از معاونان رئیس هیئت است.طی ساعات آینده اقدامات امنییتی برای امنیت سالن های پرواز و مسافران و وضعیت بارها و خدمات بازرسی خواهد شد.

زکی تاکید کرد: فرودگاه در اواخر ژانویه جاری شاهد بازرسی کارشناسان اتحادیه اروپا خواهد بود و متعاقب آن اقداماتی برای تامین کالا و بسته ها و کشف محتویات آن صورت خواهد گرفت.

شایان ذکر است که هواپیمای ایرباص ای ۳۲۱ روسیه در ۳۱ اکتبر گذشته در شبه جزیره سینا در شمال شرقی مصر سقوط کرد که ۲۲۴ سرنشین آن کشته شدند که این سبب شد که برخی کشورها از جمله روسیه پروازهای خود را قطع کنند.