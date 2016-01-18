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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۳

سران پاکستان وارد ریاض شدند/ دیدار راحیل شریف و محمد بن سلمان

سران پاکستان وارد ریاض شدند/ دیدار راحیل شریف و محمد بن سلمان

نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش پاکستان در سفری یک روزه و در راستای تلاش برای بهبود روابط ایران و عربستان دقایقی پیش وارد ریاض شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس تی وی»، «نواز شریف» نخست وزیر و «راحیل شریف» رئیس ستاد ارتش پاکستان، در راستای رایزنی بین دو کشور اسلامی ایران و عربستان، به خاطر تنش اخیر تهران-ریاض، دقایقی پیش وارد عربستان شدند.

در ابتدای این دیدار رئیس ستاد ارتش پاکستان با «محمد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان دیدار و در مورد مسائل خاورمیانه و منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

راحیل شریف د راین دیدار ضمن تاکید بر بهبود روابط تهران- ریاض بیان داشت که تنش ایران و عربستان سبب تضعیف امت اسلامی و ایجاد تفرقه بین مذاهب می گردد.

«طارق فاطمی» دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان نیز در این سفر سران پاکستان را همراهی می کند.

نواز شریف و راحیل شریف، فردا ( ۲۹ دی) ۹صبح راهی تهران می شوند و در این سفر با دکتر «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو می کنند.

کد مطلب 3027967

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