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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

جزئیات تفاهم انتقال نمایشگاه کتاب به شهر آفتاب

جزئیات تفاهم انتقال نمایشگاه کتاب به شهر آفتاب

مشاور رسانه‌ای شهردار تهران جزئیاتی از تفاهم صورت پذیرفته میان شهرداری و وزارت ارشاد برای انتخاب محل نمایشگاه بین‌المللی کتاب عنوان کرد.

سید مجید حسینی مدیرعامل باغ کتاب تهران و مشاور رسانه ای شهردار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات انتقال محل برگزاری نمایشگاه کتاب به مجموعه شهر آفتاب اظهار داشت: صبح امروز و در حاشیه برگزاری افتتاحیه جشنواره یاد یار مهربان، آقای قالیباف شهردار تهران با آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تفاهم شفاهی مبنی بر این انتقال دست یافتند.

وی گفت: از فردا کارگروهی ویژه به منظور تدارک این انتقال در شهرداری تهران آغاز به‌کار خواهد کرد تا فرایند این انتقال به موقع انجام بپذیرد.

حسینی افزود: بنده به نمایندگی از شهرداری تهران با نماینده معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز جلساتی را به منظور ایجاد تفاهم نامه مکتوب این واگذاری برگزار خواهیم کرد.

یادآوری می شود محمد باقر قالیباف صبح امروز در حاشیه افتتاحیه جشنواره کتابخوانی یاد یار مهربان از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب در سال آینده در شهر آفتاب تهران خبر داده بود.

کد مطلب 3027977
حمید نورشمسی

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