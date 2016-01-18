دستور افزایش تولید نفت ایران امروز صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رکن الدین جوادی امروز در جمع خبرنگاران پس از تشریح محورهای دیدار مسئولان وزارت نفت با معاون اول رئیس جمهور درباره افزایش ٥٠٠ هزار بشکه ای تولید نفت ایران روی قیمت نفت گفت: افزایش ٥٠٠ هزار بشکه ای تولید نفت ایران بدان معناست که ایران آمادگی افزایش ٥٠٠ هزار بشکه ای تولید نفت را با لغو تحریم‌ها دارد و امروز نیز دستور افزایش تولید نفت ایران ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه مهمترین مشکل بازار نفت هم اکنون مازاد ٢ میلیون بشکه ای است که سبب کاهش قیمت نفت شده است، افزود: البته جنبه‌های سیاسی و تصمیماتی که دولت های بزرگ و برخی تولید کنندگان عمده عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گرفتند، در کاهش قیمت نفت بی تاثیر نبوده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه اگر قرار باشد تولید نفت کاهش پیدا کند باید به تناسب این کاهش اتفاق بیفتد، افزود: اگر ایران تولید نفت خود را افزایش ندهد، کشورهای همسایه ممکن است ٦ ماه تا یک سال آینده تولید خود را افزایش دهند و سهم ایران را بگیرند.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه ایران باید سهم خود را از بازارهای جهانی نفت به دست آورد و پس از آن کشورهای عضو و غیرعضو اوپک تصمیم بگیرند متناسب با بازار، ظرفیت خود را کاهش دهند، درباره اینکه پیش بینی شما از قیمت نفت چیست، تصریح کرد: اگر عرضه نفت به شیوه کنونی ادامه پیدا کند، بیشتر تحلیل‌ها حاکی از آن است که قیمت نفت برای حداقل یکسال آینده در همین حدود باشد؛ مگر اینکه تولیدکنندگان اصلی منافع ملی را بردرآمد زود گذر ارجح بدانند.

وی با بیان اینکه سهم ایران در اوج تولید از بازارهای جهانی نفت چهار درصد است، افزود: این میزان در مقابل کشوری که ١٠ تا ١٥ سهم بازار را در اختیار دارد، زیاد نیست. از این رو، باید با یک تصمیم اجماعی عاقلانه بازار نفت مدیریت شود.

جوادی درباره اینکه تا چه اندازه امیدوارید که تولید کنندگان در این زمینه به اجماع برسند، پاسخ داد: فکر می کنم ناچار شوند به اجماع برسند؛ کشورهای ثروتمندی که فریب این بازی را خوردند و قیمت نفت را پایین آوردند، هم اکنون دچار بحران شدند و به ناچار باید برای بهبود قیمت نفت تلاش کنند که امیدواریم این اتفاق بیفتد و قیمت نفت اواخر سال میلادی افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره لغو تحریم‌ها هم گفت: پس از تحریم‌ها ما کارمان را سریع‌تر و ارزان‌تر انجام می دهیم، بنابراین آن پولی که از جیب مردم صرف توسعه و سرمایه گذاری می‌شد، با قیمت و کیفیت بهتری انجام شود.