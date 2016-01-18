آغاز فاز جدید نجات دریاچه ارومیه/ آب سد بوکان رها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث دانشجو گفت: در راستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه و بر اساس برنامه زمانبندی تهیه شده، مرحله دوم عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ۷۰ متر مکعب از ۲۷ دی ماه سال جاری انجام شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: مرحله اول رهاسازی از سد بوکان از دوم تا شانزدهم آذرماه به میزان ۶۰ میلیون متر مکعب انجام شده بود که با توجه به ابلاغیه مدیریت منابع آب ایران مرحله دوم رهاسازی آب از سد بوکان به میزان ۶۱ میلیون متر مکعب از ۲۷ دی ماه سال جاری به مدت ۱۰ روز عملیاتی خواهد شد. این حجم آب با احتساب ۱۱ میلیون متر مکعب آب رها شده از سد ساروق خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با رهاسازی این میزان آب، مناطق پایین دست این سدها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و به همین دلیل لازم است مردم محلی در زمان رهاسازی و پس از آن از نزدیک شدن به حریم و بستر رودخانه های مربوطه و هرگونه برداشت غیرمجاز آب خودداری نمایند.