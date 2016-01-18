برجام موجب سرافرازی ملت و دولت ایران در جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام سید موسی خادمی آمده است: پیروزی بزرگ و سترگ تاریخی ملت ایران در برابر قدرت های بزرگ را با به فرجام رسیدن برجام که یادآور پیوندی همیشگی با آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری برای تنش زدایی در حوزه روابط بین الملل و حس اعتماد گرایی در موازنه قدرت و ایجاد همدلی و همزبانی در حوزه داخلی و خروج از این بن بست های اقتصادی و سیاسی است، به شما تبریک و تهنیت می گویم.

این کار بزرگ که موجب سرافرازی و سربلندی ملت و دولت در جهان امروز گردیده است که مرهون تلاش های بی بدیل مردان و زنان انقلابی به پشتوانه خون شهدای گرانقدر به ویژه شهدای هسته ای و فرزندان این مرز و بوم در حوزه دیپلماسی دولت تدبیر و امید و وعده رئیس جمهور محبوب صورت گرفته است.

این مناسبت بزرگ را به رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور محترم و مردم شریف و انقلابی استان کهگیلویه وبویراحمد و کشورمان تبریک و تهنیت عرض می کنم.