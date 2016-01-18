بنیاد فرهنگی روایت شهادت سردار سید سیاح طاهری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه شهادت روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت در پی شهادت سردار سید سیاح طاهری به شرح زیر است:

«بسم رب الشهدا و الصدیقین

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

از مومنان مرداني هستند که به پيماني که با خدا بسته بودند وفا کردند بعضي بر سر پيمان خويش جان باختند و بعضي چشم به راهند و هيچ پيمان خود دگرگون نکرده ‏اند. (احزاب آیه۳۳)

بار دیگر، دربهای شکوهمند باغ شهادت گشوده شد و جنت النعّیم الهی پذیرای مردی از سلاله نیکان و پاکان روزگار و از رهروان صدیق سیّد و سالار شهیدان حضرت اباعبدالحسین (ع) گردید.

شهادت پر افتخار سردار رشید سپاه اسلام ، شهید سیّد سیّاح طاهری ( رحمه الله علیه ) که سالهای غرور آفرین دفاع مقدس شاهد مقاومت و ایستادگی وی در حفظ و حراست از مرزهای جغرافیایی ایران زمین بود و در سالهای پس از جنگ تحمیلی در عرصه جنگ نرم و جبهه فرهنگی پاسدار مرزهای اعتقادی فرهنگ ایرانی - اسلامی بود ؛ بر این نکته صحه گذاشت که این بیشه زار از شیر شرزه های حضرت امام روح الله (ره) خالی نبوده و نیست و تا دور گردون بر مدار گردش است این قصّه ادامه دارد.

بنیاد فرهنگی روایت به نمایندگی جمعی از هنرمندان فعال در عرصه هنر مقاومت در رشته های سینما ، تئاتر، عکس ، هنر های تجسمی و ادبیات دفاع مقدس عروج عارفانه این مدافع حریم حرم آل الله ( علیهم السلام ) به دست نیروهای تکفیری و داعشیان پست و بی رحم را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم ( ارواحنا فداه ) ، مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای ( حفظه الله ) و خانواده محترم و دوستان و همسنگران آن عزیز سفر کرده ؛ تبریک و تسلیت عرض نموده و بر پایمردی و پایداری در عرصه هنر مقاومت و انتقال مفاهیم و فرهنگ ناب انقلاب و دفاع مقدس تأکید می نماید.»