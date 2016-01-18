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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۵۵

رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان:

رشته های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پیام نور هرمزگان افزایش یافت

رشته های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پیام نور هرمزگان افزایش یافت

بندرعباس - رئیس دانشگاه پیام نور استان هرمزگان از افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پیام نور اين استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور هرمزگان، صمد حمزه ئی در نشست با مدیر گروه های استانی رشته ها از افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی در پیام نور هرمزگان خبر داد و افزود:کارگروهی در استان هرمزگان تشکیل شده که پیگیر افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پیام نور استان هرمزگان است.

وي بيان كرد: همچنين پیگیر صدور پنج رشته تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز استان و بین رشته ای از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستیم.

حمزه ئی، بر فرآیند بهبود و اصلاح کیفیت آموزشی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان تأکید کرد و افزود: نظارت و خود ارزیابی اعضای علمی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان و اساتید مدعو توسط مدیران گروه استانی انجام خواهد شد و آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاه که نیاز به آموزش برنامه های جدید و آئین نامه های آموزشی تغییر يافته، دارند، برنامه ریزی لازم در این زمينه صورت گرفته است.

وي با اشاره به جذب حداکثری دانشجو تصریح کرد: اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور می توانند در جذب بیشتر دانشجو و نشان دادن توانمندیها و کیفیت آموزشی دانشگاه نقش مؤثری ایفا کنند و حضور اعضای هیئت علمی در محیط دانشگاه، واحدها و مراکز را فعال و پویا می کند.

کد مطلب 3027990

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