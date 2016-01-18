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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۴۵

در چهارمحال و بختیاری؛

صلاحیت ۶۵ داوطلب انتخابات مجلس در چهارمحال و بختیاری احراز شد

صلاحیت ۶۵ داوطلب انتخابات مجلس در چهارمحال و بختیاری احراز شد

شهرکرد - رئیس هیئت نظارت بر انتخابات چهارمحال و بختیاری از تائید صلاحیت ۶۵ داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان خبر داد.

حجت الاسلام امیر قلی جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صلاحیت ۶۵ داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان تایید شده است، اظهار داشت: ۱۴۶ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان چهارمحال و بختیاری ثبت نام کرده بودند که یک نفر از این تعداد توسط هئیت های اجرایی انتخابات رد صلاحیت شده بود.

وی ادامه داد: از تعداد کل داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهارمحال و بختیاری(۱۴۵ نفر) ۲۶ نفر انصراف دادند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات چهارمحال و بختیاری افزود: طی برسی های هیئت نظارت بر انتخابات چهارمحال و بختیاری، صلاحیت ۶۵ داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید شده است.

وی عنوان کرد: طی بررسی های هیئت نظارت، ۳۹ نفر رد صلاحیت شدند و صلاحیت ۱۶داوطلب نیز احراز نشد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به میزان تایید صلاحیت شده ها در حوزه های انتخابیه استان، عنوان کرد: در حوزه انتخابیه شهرکرد، بروجن، لردگان و فارسان به ترتییب ۱۲، ۱۷، ۱۷ و ۱۹ نفر تایید صلاحیت شده اند.

چهارمحال و بختیاری دارای چهار حوزه انتخابیه است که از این استان چهار نفر راهی مجلس شورای اسلامی می شوند.

کد مطلب 3027993

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